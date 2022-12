Westerse voetbalbonden zullen moeten vechten om te voorkomen dat het WK opnieuw wordt misbruikt door een misdadig regime

Lionel Messi, misschien wel de beste voetballer aller tijden, heeft na een weergaloze finale op 35-jarige leeftijd alsnog de wereldbeker gewonnen. Een verdiende bekroning van een prachtige carrière. Moreel is hij echter door het ijs gezakt, door – eerder dit jaar al – ambassadeur te worden voor Saoedi-Arabië. 25 miljoen dollar per jaar krijgt hij om reclame te maken voor een land met een moorddadig regime.

Messi was voor veel voetballiefhebbers een geniale dribbelaar, een symbool voor spelplezier, voor bescheidenheid ook, zeker in vergelijking met zijn rivaal Christiano Ronaldo. Inmiddels staat hij vooral symbool voor ongebreidelde hebzucht.

De stap van Messi past in een patroon. Christiano Ronaldo heeft 200 miljoen euro per jaar geboden gekregen om de komende drie jaar te komen voetballen bij Al Nassr. Saoedi-Arabië is vast van plan om – samen met Egypte en Griekenland – het WK van 2030 binnen te halen en probeert op alle mogelijke manieren zijn reputatie op te poetsen en zich te ontwikkelen als voetbalnatie.

De vraag is of de Fifa net als bij toewijzing van het WK van Qatar zal bezwijken voor de macht van het geld, en ernstige schendingen van de mensenrechten op de koop toeneemt. Vooralsnog zijn de voortekenen voor Saoedi-Arabië gunstig . Fifa-voorzitter Gianni Infantino noemde het WK in Qatar het beste WK ooit. Net als zijn voorganger Sepp Blatter, die moest aftreden vanwege corruptie, wil hij vooral de wereld veroveren – elke wereldbewoner moet verslingerd raken aan voetbal, als speler en als kijker. Dat zou de wereldbevolking dichter bij elkaar moeten brengen, maar het is natuurlijk vooral ook goed voor de omzet van de multinational die de Fifa is geworden.

Vanuit die optiek was het afgelopen WK een groot succes. Het heeft de Arabische wereld trots en zelfvertrouwen gegeven. Onderlinge vetes, zoals tussen Qatar en Saoedi-Arabië, werden bijgelegd en velen schaarden zich achter de Palestijnen. De glorieuze zegetocht van het Marokkaanse elftal versterkte dit Arabisch chauvinisme nog verder.

Organisatorisch is het toernooi ook geslaagd. Door het aan banden leggen van de alcoholverkoop gedroegen supporters zich voorbeeldig. Doordat alle stadions dicht bij elkaar lagen, ontstond een gezellig dorpsgevoel. Er kwamen bovendien veel nieuwe liefhebbers kijken. Een groot deel van het publiek kwam uit Saoedi-Arabië en India.

Dat bij de bouw van de stadions tienduizenden arbeiders werden uitgebuit, doordat ze onder erbarmelijke, gevaarlijke en ziekmakende omstandigheden moesten werken, raakte gedurende het toernooi op de achtergrond. Qatar heeft het gevoel dat het met dit WK heeft afgerekend met het westerse moralisme.

De houding van Qatar kon symbool staan voor de nieuwe machtsverhoudingen in de wereld. Westerse landen die moeten smeken of ze alsjeblieft iets van het Qatarese gas mogen hebben, zijn niet in de positie de mensenrechtenschendingen aan de orde te stellen. Het piepkleine speldje dat minister Conny Helder droeg bij haar bezoek aan Qatar dat ook nog verborgen ging achter een sjaal, liet precies zien wat de mogelijkheden zijn van het Westen: hooguit voorzichtig fluisteren.

In andere grote internationale organisaties zijn de economische grootmachten nog dominant. Binnen de Fifa heeft elk land een stem, waardoor de westerse dominantie eerder is afgebroken. Dat is eerlijker, wellicht, maar het leidt er ook toe dat de westerse waarden al veel eerder onder druk kwamen te staan.

Voetbalbonden uit westerse landen, zoals de Nederlandse KNVB , zullen hard moeten vechten om te voorkomen dat het WK in 2030 weer wordt misbruikt om een misdadig regime – in Saoedi-Arabië, maar ook in Egypte – wit te wassen. Toch moeten ze hun macht niet onderschatten. Zonder de Europese elftallen stelt een WK niets voor. Westerse landen moeten eisen dat de Fifa het WK alleen nog maar toewijst aan landen die de universele rechten van de mens respecteren. Als dat niet gebeurt, kunnen ze altijd nog dreigen met een boycot.