Werknemers laten meeprofiteren van bedrijfswinst is een goed idee, maar dan ook meebetalen bij verlies

De top 1 procent van de wereld bezit twee keer zoveel vermogen als de armste 7 miljard. De rijkste 22 mannen hebben meer dan alle vrouwen in Afrika samen. Elke 17 uur komt er op aarde een miljardair bij. En zelfs al verdiende je 250 duizend dollar per dag sinds de geboorte van Jezus dan nog was je niet zo rijk als Elon Musk. Ongelijkheid. Het was al een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Het is door de coronacrisis nog hoger op de agenda komen te staan.

Want wanneer honderden miljoenen mensen in het pandemiejaar onder de armoedegrens belandden terwijl de rijkste vijfhonderd er 1,8 biljoen dollar op vooruitgingen, dan is de kloof tussen arm en rijk niet alleen groter maar ook actueler dan ooit.

Risicopremie

Zo vliegensvlug als deze kloof toenam, zo snel circuleerden de verhalen over de bron van de besmetting ervan. Walmart keerde haar personeel een risicopremie uit van 0,63 dollar per uur; die had 400 procent hoger kunnen liggen en alsnog had het bedrijf meer winst gemaakt dan het jaar ervoor. Jeff Bezos had persoonlijk elk van de 876 duizend werknemers van Amazon een eenmalige bonus van 105.000 dollar kunnen uitkeren en hij zou even rijk zijn als aan het begin van de pandemie.

En de acht grootste beursgenoteerde supermarkten verhoogden hun dividend en bonussen voor bestuurders met 123 procent terwijl de zakken van hen die het toiletpapier in de schappen plaatsten niet werden gevuld. Het probleem is dat werknemers onvoldoende meeprofiteren. De oplossing is ze te laten meedelen in het bedrijfsresultaat.

Het idee is goed. Het is een prikkel om productiever te zijn. Het vermindert de noodzaak om mensen te ontslaan tijdens een recessie. Maar het zorgt er bovenal voor dat al die hardwerkenden de groei ook terugzien in hun eigen portemonnee.

Kapitalisme

Het is een nieuw hoofdstuk om het kapitalisme weer te laten werken voor de velen, in plaats van de enkeling. Maar tegelijkertijd is dit slechts één kant van het verhaal. Want terwijl er pagina’s worden volgeschreven over het laten meedelen in de winsten, blijft het over het meebetalen aan de verliezen akelig stil. Op die manier ben je geen rijkeluiswens maar vooral een leugen aan het voorschotelen.

Het profiteren van de risico’s betekent immers ook het dragen ervan. Een loonsverhoging wanneer de winst stijgt betekent salaris inleveren als er verliezen worden geleden. Rijk worden wanneer het bedrijf naar de beurs gaat, betekent je investering kwijt zijn als het uitloopt op een faillissement. En een winst gerelateerde bonus in tijden van voorspoed is prachtig maar betekent ook een verlies gerelateerde malus in tijden van stress.

Afschuiven

Anders zijn we alleen bezig met het internaliseren van de winsten om de verliezen op de ander af te schuiven. Precies dat waar we de banken in de vorige crisis nog van beschuldigden.

Het is inderdaad een enorm probleem dat werknemers onvoldoende meeprofiteren. En ze laten meedelen in het bedrijfsresultaat is zeker een oplossing. Geef daarom werknemers de mogelijkheid te investeren. Maak het salaris afhankelijk van de winst. Of keer een deel ervan uit in aandelen. Maar dit betekent zowel beloning als straf, niet louter beloning. Je kan immers geen kwartje worden door voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten. Want geen nadelen voor sommigen, betekent geen voordelen voor de rest.

Jona van Loenen is hoofd research bij een fintechonderneming. Hij is in september gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.