Werkenden worden sinds de jaren tachtig steeds ‘shittier’ behandeld

Vorig jaar schreef ik een column waarin ik begrip toonde voor de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, die de rente niet wilde verhogen, ondanks dat de inflatie in de eurozone vorig najaar al het hoogste niveau had bereikt sinds de creatie van de eurozone. Die inflatie werd voornamelijk veroorzaakt door hogere energieprijzen. Bovendien was de wereld bezig met een inhaalslag na een jaar van strenge lockdowns.

Om Frank Sinatra te parafraseren: ‘What a difference a year makes.’ In plaats van dat de inflatie daalde, bereikte de inflatie in de eurozone dit jaar niveaus die we sinds de jaren zeventig niet meer hebben gezien. Ik denk dat iedereen dit jaar in de supermarkt weleens met de ogen heeft geknipperd bij het zien van de prijsstijgingen met tientallen procenten. De ECB maakte een draai van 180 graden en zette flinke stappen door de rente in de afgelopen zes maanden met 2,5 procentpunten te verhogen.

Schuldpapieren

Afgelopen week maakte Lagarde duidelijk dat het einde aan de renteverhogingen nog niet in zicht is. Ze zei dat de ECB in maart zal beginnen met de verkoop van tijdens de pandemie opgekochte schuldpapieren. De financiële markten reageerden geschrokken op de stevige toon van Lagarde omdat de inflatie, hoewel nog oncomfortabel hoog, zowel in de VS als in de eurozone sinds november daalt.

Beleggers hadden verwacht dat de gunstige inflatieberichten van de afgelopen weken de centrale bankiers aan beide zijden van de oceaan mild zouden stemmen. Maar het tegenovergestelde was het geval. Dus duikelden de aandelenkoersen. Het was ook naïef om te denken dat de klus van de ECB nu al geklaard zou zijn. De enige reden waarom de inflatie in de eurozone daalt, zijn de dalende energieprijzen.

Omdat de lonen zijn achtergebleven bij de kosten van levensonderhoud, zijn de reële lonen flink gedaald. Minister Kaag van Financiën (D66) zegt graag dat we ‘samen een stukje armer zijn geworden’ maar dat is pertinent niet waar. Zoals deze krant twee weken geleden kopte, strijken aandeelhouders een steeds groter deel van het nationaal inkomen op. De ‘collectieve verarming’ waar Kaag het over heeft treft vooral de werkenden.

Werkenden worden sinds de jaren tachtig steeds ‘shittier’ behandeld. Daar zijn structurele oorzaken voor aan te wijzen zoals globalisering en marktderegulering maar het heeft ook te maken met de harde leiderschapsstijl die populair aan het worden is. Elon Musk mag dan worden uitgejouwd op het podium bij Dave Chappelle, volgens Kevin Roose van de New York Times is hij voor veel managers in Silicon Valley een held. Die zien zijn meedogenloze managementstijl als een noodzakelijke correctie op het woke-activisme van hun medewerkers.

Mini-Musk

Er zullen de komende jaren veel managers opstaan die zich een mini-Musk wanen, ook al leiden ze geen bedrijf dat elektrische auto’s, ruimteschepen of chips die in hersenen kunnen worden geïmplementeerd produceert. Die managers hebben vrienden die zich ook allemaal mini-Musks wanen. Als ze schamele kerstpakketten uitdelen en weigeren de lonen te verhogen terwijl het geld over de plinten klotst, zullen ze in hun eigen sociale groep in aanzien stijgen, in plaats van dalen.

Musk heeft bij Twitter de helft van het personeel als vuilnis aan de weg gezet, degenen die overbleven hun privileges afgepakt en iedereen die het niet met hem eens is gestraft. Ook weigert Musk contractuele verplichtingen na te komen, zoals het betalen van ontslagvergoedingen en de huur voor privévliegtuigen en kantoren die het bedrijf gebruikt. Het zijn toestanden die herinneringen oproepen aan het werk van Charles Dickens, de Britse schrijver die als geen ander de schaamteloosheid van de rijken blootlegde.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.