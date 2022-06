Werk genoeg, maar niet voor een vrouw van 63

Gerritdina Hans (63) vindt geen werk. Ze schreef een ingezonden brief naar de krant omdat de EU arbeidstekorten wil oplossen door de regels voor arbeidsmigranten van buiten de EU te versoepelen. ‘Ik heb twintig jaar ervaring als stewardess bij Lufthansa’, schreef Gerritdina. ‘Ik heb enorm veel afwijzingen gekregen, met de meest uiteenlopende smoesjes (...) Maar over leeftijdsdiscriminatie wordt in Nederland nooit gesproken.’

Ze is ‘happy single’, altijd zelfstandig geweest en nooit getrouwd, ze woont in een licht, modern appartement op de Kop van Zuid in Rotterdam. Daar zegt ze ‘nu echt’ te willen knokken, ‘misschien moet ik activist worden.’

De werkloosheidscijfers zijn lager dan in jaren: 316 duizend werklozen in april, wie nu als oudere nóg geen werk vindt ‘doet iets fout’, zei een mevrouw op Radio 1 die zelf, goh toevallig, een arbeidsbureau voor ouderen bestiert.

Dit is aantoonbaar flauwekul. Onder ouderen daalt de werkloosheid al jaren moeizaam, maar van het cliché dat ze te duur en te star zijn klopt weinig, stelden hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en Jan Dirk Vlasblom van het Sociaal en Cultureel Planbureau drie jaar geleden al vast in een grootschalig gezamenlijk onderzoek. Ouderen solliciteren niet minder vaak dan jongeren en zijn vaak bereid loonwensen naar beneden aan te passen. De onderzoekers vonden alleen ‘een duidelijk negatief verband tussen leeftijd en het opnieuw vinden van een baan’.

Gerritdina Hans.

Gerritdina Hans groeide op in Zeist, dochter van een veehandelaar, aanpakken hoorde erbij. Ook daarom is haar gedwongen status op non-actief niet te harden.

Zij voltooide secretaresseopleiding Schoevers, leerde vloeiend Spaans en Duits als au pair in Barcelona en Frankfurt, waar ze op haar 21ste stewardess werd bij Lufthansa. Toen ze 35 jaar was en behoefte kreeg aan wat meer regelmaat, begon ze in Nederland als directiesecretaresse: Smiths Food Group, ‘internationaal coördinator’ bij Endemol en tien jaar bedrijfsevenementen, als zelfstandige.

Maar het vliegen trok nog. En toen Lufthansa in 2015 personeel zocht heeft ze zich, 56 jaar oud, weer aangemeld. In Duitsland, waar herintreedsters Wiedereinsteigerin heten, was ze zeer welkom na een stevige bijscholing van drie maanden. ‘Vroeger vloog ik op twee vliegtuigen, nu waren het er negen. Kun je nagaan wat je dan moet bijleren op het gebied van emergency.’

Vijf jaar vloog ze daarna nog, met groot plezier, ‘Ik was zó blij en gewaardeerd bij Lufthansa.’ Collega’s van 18, dat ging heel goed samen. Als de jongsten het nog eng vonden mensen in businessclass naar een andere stoel te dirigeren, dan deed zij dat. ‘Met twee vingers in mijn neus en een lekker drankje om het goed te maken.’ Iedereen blij.

Maar toen kwam corona, viel alles stil en na twee jaar werd het pendelen vanuit Rotterdam ook minder aantrekkelijk. Lufthansa bood een nette vertrekregeling, die ze aannam in de veronderstelling hier zo weer werk te vinden.

Haar eerste sollicitatie was op een functie als secretaresse. Gerritdina kreeg in de afwijzing de ongevraagde suggestie maar liever vrijwilligerswerk te zoeken.

Alles probeerde ze, ook horeca. Daar kreeg ze te horen dat ze, na bijna 20 jaar stewardess te zijn geweest in de eerste klas en businessclass, ‘te weinig ervaring’ had. ‘Dat vond ik wel beledigend.’

Anderhalf jaar solliciteert Gerritdina nu minstens één keer per week. Altijd antwoorden ze dat andere kandidaten ‘meer overeenkomen met het profiel’.

‘Wat vertel je eigenlijk over jezelf bij een sollicitatiegesprek?’, vraag ik, toch weer zoekend naar een reden. ‘Zover komt het toch helemaal niet’, zegt Gerritdina: ‘Ik ben nog nooit uitgenodigd!’

Ze hoort liever meteen dat ze te oud is, dat is tenminste eerlijk. ‘Maar ja: leeftijdsdiscriminatie.’ Gerritdina zou graag willen weten ‘hoeveel van ons’ er precies thuiszitten. De cijfers zijn diffuus. ‘Veel mensen van mijn leeftijd hebben een partner met een inkomen. Die denken dan: laat maar.’

Waarom verplichten we werkgevers niet, zegt Gerritdina, ook minstens één kandidaat boven de 50 uit te nodigen? Waarom leren mensen bij personeelszaken niet breder te kijken? ‘En willen ze écht niemand van mijn leeftijd? Waarom gaat de pensioenleeftijd dan niet naar beneden? Wie betaalt míjn laatste stukje?’

Ze krijgt nog een half jaar WW. Daarna volgt bijstand. En moet Gerritdina haar appartement verkopen en een goedkope huurwoning zoeken, die er niet is.

Zo zonde allemaal. Ook voor ons.