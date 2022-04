Wereldsterren als Zelenski mogen ‘Mark’ zeggen

Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne en de populairste politicus op aarde, sprak in het kader van zijn wereldwijde tournee donderdagochtend het Nederlandse parlement toe. Eerder had hij een optreden verzorgd voor het Australische parlement en na Nederland was België aan de beurt. Waar Zelenski donderdagavond het woord voerde weet ik niet, maar zeker is dat zijn speechschrijver zijn vingers blauw tikt.

Elke toespraak van Zelenski is op maat gesneden, zodat politieke duiders donderdag vooraf konden speculeren over wat hij over Nederland zou gaan zeggen (‘het Oekraïne-referendum!’) en achteraf konden uitleggen waarom Zelenski geen woord had vuilgemaakt aan het Oekraïne-referendum. Mogelijk had de speechschrijver gehoord dat Peppi Baudet, de relnicht achter het Oekraïne-referendum van 2016, niet aanwezig zou zijn en achtte hij het toen niet langer zinvol aandacht te besteden aan dat groteske tafereel. Reden voor Baudets afwezigheid was het ‘eenzijdige platform’ dat Zelenski werd geboden – wanneer ook Vladimir Poetin spreektijd had gekregen was er met Baudet te praten geweest. Het kostte de partij wel het lidmaatschap van Paul Frentrop en Theo Hiddema – de laatste zal zich volgende week wel weer bij Baudet aansluiten.

Zelenski mag je gerust een politieke superster noemen. Dat is hij razendsnel geworden; voor de oorlog eind februari losbarstte, stond hij er in de populariteitspeilingen niet al te florissant voor. Maar de Russische inval en de onverzettelijkheid en heldenmoed die Zelenski vervolgens tentoonspreidde, veranderden de zaak. Hij is kennelijk een Churchill, die onder druk het beste in zichzelf naar boven haalt.

Hij sprak de Kamer toe vanuit Kyiv – dat zei Simone Weimans tenminste, je hebt eigenlijk geen idee. De Russen jagen op Zelenski en volgens sommige bronnen zijn er al twaalf aanslagen op zijn leven verijdeld. De Russen gebruiken hypersonische raketten die zeer precies doel kunnen treffen, dus als Zelenski in Kyiv zat, dan waarschijnlijk 10 meter onder de grond. Niettemin leek hij op de voorzitter van de hengelclub die de jaarvergadering toespreekt.

Zelenski verraste vriend en vijand met de mededeling dat wij vrijdag de 450-jarige herdenking van de opstand tegen de tirannie vieren – de Kamerleden stonden versteld, die zaten al op een goede 1 aprilgrap te vlassen. Zelfs de eloquente analist Hubert Smeets dacht dat Zelenski het had over de Acte van Verlatinghe, maar dat jubileum duurt nog een jaar of negen. In het Oekraïense onderwijs begint de Opstand der Lage Landen met de inname van Den Briel, weten we nu.

Ik had de indruk dat Zelenski meer zei dan uit de vertaling naar voren kwam, maar misschien is Oekraïens een wollige taal. In elk geval ving ik een paar keer ‘Mark’ op – dat heb je met wereldsterren, die mogen Mark zeggen. Mark moest zich inzetten voor een EU-lidmaatschap voor Oekraïne, zei Zelenski – ging het toch nog een beetje over het referendum. Rutte reageerde daarop met de woorden dat hij eerst ‘de belangen breed moest afmeten’, wat wijdlopig Nederlands is voor ‘geen denken aan’.

In het debat na afloop van de toespraak vroeg Pieter Omtzigt hoe het zat met het bevriezen van Russische tegoeden in Nederland; in België hebben ze bijvoorbeeld al twintig keer zo veel Russisch kapitaal op slot gezet als wij. Ook met het confisqueren van eigendommen van oligarchen loopt het niet soepel. ‘Soms zijn er dingen die gezwaluwstaart moeten worden tussen departementen’, zei Hoekstra ter verdediging – ga er maar aanstaan, als vertaler Nederlands-Oekraïens.

Met een ‘Leve Nederland, leve Oekraïne’ sloot Zelenski zijn toespraak af. Het was een gedenkwaardige ochtend.