Twee dagen na een van de meest spectaculaire en koortsachtige voetbalwedstrijden van de eenentwintigste eeuw, Chelsea - Ajax (4-4) in de Champions League, stelde deze krant op de voorpagina een onverwachte vraag die mij lange tijd bezig heeft gehouden. De vraag was: ‘Werd Ajax in die cruciale twee minuten in het pak genaaid door de scheids?’

‘In het pak genaaid’ is volgens onzetaal.nl een oude verwijzing naar het inbakeren van baby’s. ‘In het pak nemen/steken’ is later vermengd met de jongere uitdrukking genaaid worden, die ‘ernstig benadeeld worden, opgelicht worden’ betekent. Onze Taal: ‘Genaaid is dan afgeleid van naaien in de betekenis van neuken.’ Zoiets dacht ik al.

De vraag was dus of Ajax dinsdag in Londen ernstig is benadeeld en mogelijk zelfs is opgelicht door ‘de scheids’, de Italiaan Gianluca Rocchi. De meeste mensen vonden dat dat het geval was. Daley Blind zei het meteen na afloop al: ‘We zijn genaaid.’

De vraag op de voorpagina of Ajax in die cruciale twee minuten in het pak was genaaid door de scheids, verwees naar een uitgebalanceerd stuk van Willem Vissers. Boven het stuk stond ook weer een vraag: ‘Lag het aan de scheids, of speelt hier vooral de Amsterdamse frustratie?’

Scheids Rocchi kwam er in het stuk genadig vanaf. In de cruciale twee minuten, met tweede gele kaarten voor Daley Blind (overtreding) en Joël Veltman (hands) en een strafschop voor Chelsea, had hij alleen de spelregels maar toegepast, tenminste, volgens de ene helft van de kenners. De andere helft was door De Telegraaf opgespoord en verzamelde zich protesterend onder een kop zonder vraagteken: ‘Ajax is genaaid.’

Het was inmiddels duidelijk, de vraag of Rocchi Ajax in het pak had genaaid kon niet met zekerheid worden beantwoord. ‘Vraag het vijf scheidsrechters en ze vinden allemaal iets anders’, schreef Vissers. Hij stelde nog een paar andere vragen. De leukste vond ik ‘Ajax heeft dus niet zo veel te klagen?’, ook vanwege het kalme antwoord: ‘Niet zo veel als ze doen.’

Ik had zelf ook veel vragen. Ik begreep bijvoorbeeld niet waarom Rocchi maar vier minuten extra liet spelen, wat voor Chelsea reden was om zich in het pak genaaid te voelen. Ik vroeg me ook af of Veltman altijd pech heeft of het niveau eenvoudigweg niet aankan, hoe lang Erik ten Hag zijn baard nog laat groeien, waarom afgelopen zomer alleen Sevilla zich meldde voor Hakim Ziyech en of hij bij de 1-3 wel bewust op doel schoot, of ook de Uefa inmiddels van mening is dat de VAR meer kapotmaakt dan iedereen lief is, of André Onana beter is dan Edwin van der Sar, hoe deze ploeg zich verhoudt tot het Ajax van midden jaren negentig en hoe vaak oud-scheidsrechter Mario van der Ende op zo’n avond telefonisch en op Twitter wordt benaderd met vragen over de VAR.

De beste, spectaculairste en meest memorabele wedstrijden zijn wedstrijden die talloze vragen oproepen, ook lang na afloop nog. In de dagen die volgen probeert iedereen de vragen te beantwoorden, meestal tevergeefs. Een voetbalwedstrijd blijkt zo een onvergetelijk theaterstuk te zijn met meer lagen, een kunstvorm die de fantasie prikkelt en ons doet beseffen dat we sommige dingen nooit helemaal zullen doorgronden.

Dit was er zo een. Mijn favoriete moment – ik stel de vraag zelf maar even – was de aanval die Ajax inzette toen de ploeg tot negen man was gereduceerd, met de solo van Dusan Tadic op de achterlijn en het schot van Edson Álvarez. Keeper Kepa Arrizabalaga van Chelsea stopte de bal.

Dat maakte niks uit. Wars van alle regels en tactische conventies en met een ernstig uitgedunde ploeg trok Ajax lachend ten aanval, bij een 4-4-stand in een uitwedstrijd tegen een Engelse topclub met nog een paar minuten op de klok. De concurrentie was dinsdag groot, maar hier kon niets tegenop.