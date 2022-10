‘Welkom welkom bij het heelowienfestiefal’, stond er op ons toegangskaartje

De vraag was: mogen we vanavond naar het Halloweenfeest? Het was georganiseerd door de buitenschoolse opvang, andere kinderen gingen ook, etcetera, etcetera. Ik zei nee omdat het vanaf 6 jaar was, wat betekende dat de jongste dochter niet mee zou kunnen, met alle woedeuitbarstingen en oorlogsverklaringen van dien. Het was ook een beetje een nee omdat ik Halloween een dom feest vind dat in Amerika had moeten blijven. Dat zei ik maar niet tegen ze. ‘Volgend jaar’, beloofde ik. ‘Kunnen jullie niet je eigen Halloween-feestje maken thuis?’ Dat vonden ze warempel een goed idee.

Ze trokken zich terug in hun kamer, kwamen er af en toe uit om iets uit de voorraadkast te pakken en na het eten was het zover. Mijn vriendin en ik kregen ieder een toegangskaartje, gemaakt door onze oudste dochter. ‘Welkom welkom’ stond erop, ‘bij het heelowienfestiefal. Om 7 uur in de afont.’ Ze had er ook een heks op een bezemsteel bij getekend, die een grimmige streep als mond had en ‘haha’ zei.

Mijn dochters waren verkleed als prinsessen en op een tafeltje stond een bordje met partjes appel en zoute pinda’s. Het feestje begon met een speurtocht naar de fruittoffees die ze verstopt hadden. Nadat die gevonden en opgegeten waren, werd er gedanst. Het eerste liedje was Gek op slijm, van Bibi. Er zat een kiertje tussen de gesloten gordijnen en als er buiten iemand had gestaan die door dat kiertje naar binnen had gekeken, zou hij gezien hebben hoe twee kleine meisjes in prinsessenjurken dolblij in het rond sprongen, hun moeder soepel met ze mee danste en hun vader bewoog alsof hij net op dat moment een toeval kreeg.

Na Gek op slijm was het tijd voor Ante Up van M.O.P., dat ik qua ritme en energie goed bij dit feestje vond passen (qua tekst wat minder, daar werd ik al vrij snel in het nummer aan herinnerd). Let Me Clear My Throat van DJ Kool mocht natuurlijk niet ontbreken en viel zowaar in de smaak bij de prinsessen. Omdat het inmiddels mijn feestje was geworden, draaide ik daarna Insane in the Brain van Cypress Hill. Onze dochters liepen even de kamer uit, waarschijnlijk om nog meer snoep te halen. Opeens waren mijn vriendin en ik met zijn tweeën. Wanneer hadden we voor het laatst samen gedanst? Ik wist het niet. Maar we deden het nu, te midden van de knuffels, een hobbelpaard, een speelgoedmagnetron en in het licht van een wolkenlamp van de Ikea. Mijn vriendin had haar haar los en bewoog gracieus op de maat van de muziek. Ze draaide zich naar me toe en was nog even in haar eigen wereld, tot ze mij zag dansen. Toen schoot ze in de lach.