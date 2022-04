Welkom in de wereld van de Oreo-koekjes-wetenschap

De een moet er niets van hebben, terwijl de ander haar het liefst in één keer naar binnen hapt, haar openbreekt om de witte crème eruit te likken of – nee, echt, deze mensen bestaan – haar eerst in een glas melk doopt om haar ‘lekker’ week te maken. Het gaat hier om de Oreo.

Want, zo bleek deze week in het vakblad Physics of Fluids, niet alleen mensen die op zoek zijn naar een snelle snack hebben interesse in dat iconische koekje. Ook natuurkundigen lusten er wel pap van. Onder de krokante donkere bovenkant van de zoete hap schuilt namelijk boeiende fundamentele fysica.

Met hun artikel openen ze volgens henzelf een nieuw onderzoeksveld: de oreologie, zo noemen ze het met gevoel voor humor, oftewel: ‘De studie naar het vloeien en breken van sandwichkoekjes.’

Belangrijk detail: hoewel de onderzoekers overduidelijk Oreo-liefhebbers zijn, zijn ze niet betaald door de fabrikant, zo blijkt uit de verplichte belangenverstrengelingsparagraaf. Ze besloten dus geheel op eigen initiatief tot hun opmerkelijke diepe duik in de wetenschap van dubbele-koekjes-met-vulling.

Ze voerden de Oreo’s systematisch aan een zogeheten reometer, een analyseapparaat dat bepaalt hoe een vloeistof reageert op krachten van buitenaf, waarbij ditmaal overigens geen vloeistof het doelwit was, maar de witte crème. Die mag je volgens de fysici natuurkundig gezien officieel omschrijven als papperig (‘mushy’, in het Engels).

Het apparaat begon vervolgens aan de koekjes te draaien, totdat de boven- en onderkant van de Oreo van elkaar losraakten. Met een ‘visuele inspectie’ stelden de onderzoekers vast hoeveel crème aan de twee helften bleef plakken. Zo bleek al snel dat het witte spul vrijwel geheel aan één helft kleeft. Die helft was bovendien constant binnen een enkele verpakking van koekjes, maar wilde weleens wisselen wanneer men pakken onderling vergeleek. Vermoedelijk, zo speculeren de fysici, is de kant waar de crème aan plakt afhankelijk van de manier waarop de koekjes in de fabriek in het pak terechtgekomen zijn, of hoe ze op de plank gelegen hebben.

Zelfs wanneer onderzoekers bezig zijn met het vergaren van kennis die op het eerste gezicht vooral lollig lijkt, gaan ze grondig te werk. Zo doopten ze sommige Oreo's bijvoorbeeld eerst in melk. Conclusie: melk-gedoopte-Oreo’s houden het hooguit 60 seconden vol in de reometer, daarna verkruimelen ze.

Ook onderzochten de fysici of de smaak en de hoeveelheid crèmevulling – Oreo’s zijn er in verschillende soorten – invloed had (antwoord: nee), en lieten ze het apparaat soms harder en dan weer zachter aan het koekje draaien. Daaruit bleek dat harder draaien er vaak juist toe leidde dat de koekjes moeilijker open gingen.

Kortom: geduld en beleid zijn zelfs van belang bij het eten van Oreo’s. Dat u het weet.