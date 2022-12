Wel of geen roltrapschaamte, wel of geen vliegschaamte: de verhoudingen zijn volkomen zoek

Schiphol. Minister Harbers gaat uit van een ‘gigantische verduurzaming’ van de industrie. Beeld Arie Kievit

In Groningen wordt kritiek geuit op het energieverbruik van roltrappen in het Forum-gebouw, het ­stedelijke gemeenschapshuis met verantwoorde functies als een ­bibliotheek en een arthouse-bioscoop.

De maximaal te bereiken hoogte is 45 meter, terwijl een verkeersvliegtuig ruim tweehonderd keer zo hoog komt, tot minstens 10 kilometer. Volgens minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur) is zeker in de toekomst met ­schonere vliegtuigen vliegschaamte echt niet nodig, en die heeft hij persoonlijk nu ook al niet. Het overwinnen van de zwaartekracht kost nu veel energie en zal dat altijd blijven kosten, en een vliegtuig moet ook nog vaak urenlang op die hoogte blijven.

De verhoudingen zijn volkomen zoek: vanuit roltrapschaamte gaan mensen straks geen boek meer lenen, maar wel schaamteloos naar de Turkse Rivièra. Wat gaat hier toch mis?

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Brommer op Zee

Allerlei redenen om te stoppen en misschien wel meer redenen om het programma door te laten gaan. Maar helaas, niet toegankelijk genoeg, moet niet-lezers trekken en te duur voor het aantal kijkers.

Wederom laat de NPO de oren hangen naar de massa. In een land waarin een groot deel van de samenleving ongeletterd is of dreigt te worden, waar de noodklok wordt geluid over taal- en leesachterstanden, geen onderwijzer Nederlands is te vinden, sloopt de NPO Brommer op Zee.

Al zet het programma maar duizend mensen aan tot lezen en luisteren dan is het programma het geld meer dan waard. Daar zit bij de NPO het probleem: beter weten wat iets kost dan weten wat het waard is.

Jakob Muntinga, Cuijk

Eensgezind

Laten we in navolging van Sander Donkers, naast ontroerend goed ook eensgezindswoning blijven zeggen.

Janny Hoekstra, Zuidhorn

Wakker

Al jaren leef ik in de overtuiging dat je bij jezelf moet beginnen om de wereld te verbeteren. Ik doe mijn best. Hoe naïef die overtuiging is, werd duidelijker dan ooit toen ik las over de stikstofhandel van Schiphol. Het werd eens te meer duidelijk toen ik de uitspraken van minister Harbers las over de ongelimiteerde uitbreiding van vluchten op Schiphol. Ik lig er wakker van.

B. Brouwer, Piershil

Speurtocht

Wat psychiater Christiaan Vinkers nog het meest fascineert in zijn onderzoek naar burn-out: de grote stelligheid van zelfverklaarde burn-out­experts en coaches – vaak ervaringsdeskundigen – die uitleggen hoe het zit en hoe je ervan af kunt komen. Terwijl de wetenschap geen idee heeft.

Vinkers ziet iets fascinerends, een discrepantie. De leken beweren zeggen te weten hoe het zit, terwijl de wetenschap geen antwoord heeft. In deze observatie ligt de uitweg uit zijn speurtocht besloten. Maar niet als je zoals Vinkers de leken wegzet en verder blijft speuren binnen het wetenschappelijke denkkader. Een startpunt zou kunnen zijn om eens een boek van Eckhart Tolle open te slaan. Dan zou je kunnen ontdekken dat de wetenschap over vele aspecten van het leven niets zinnigs te zeggen heeft.

Jerien Koopman, Leiden

Bijdrage

In de Volkskrant het nieuws van het voornemen om de burgers van de EU te laten betalen voor hun CO 2 -uitstoot. Goed plan lijkt mij, de vervuiler betaalt. Ook Frans Timmermans is blij.

Ben wel benieuwd wat het Europees Parlement zelf gaat bijdragen; niet in geld, want dat betaalt de EU-burger uiteindelijk zelf, maar door het moedige ­besluit te nemen de krankzinnige maandelijkse verhuizing van ­Brussel naar Straatsburg van alle Euro­parlementariërs en ambtenaren, af te schaffen.

Koos Scholten, Schoonhoven