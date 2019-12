Wel gezien allemaal, die goal van Suarez?

Soms leg ik mezelf voor even een Frenkiebeperking op, want je moet af en toe luisteren naar lezers en als zij vinden dat je te veel over Frenkie de Jong schrijft, kun je misschien iets opsteken van hun wijsheid.

Daarom gaat het in deze column slechts even over de rakethakbal van Luis Suarez tijdens Barcelona - Mallorca, want Frenkie de Jong dribbelde, draaide en combineerde het strafschopgebied binnen en tikte de bal met de buitenkant van de rechtervoet diep, waarna Suarez de rakethakbal bedacht.

Hij deed dat door met de rug naar het doel, keihard met rechts op de bal te trappen, achterwaarts, waarna de bal eigenlijk meer als een snel opstijgend vliegtuig langs een verdediger en de doelman van Mallorca vloog. ‘Mama mia’, schreeuwde een verslaggever.

Ik probeerde het zaterdag, scoren met de hak, maar dan de simpele versie, met de veteranen van Terrasvogels, tegen de aardige tegenstanders van Schoten. Ik stond dicht bij het doel, met de rug naar de keeper toe, en de bal lag voor me. De list mislukte faliekant en onze spits vroeg waarom ik de bal niet had teruggelegd. Ja, waarom eigenlijk niet. Het droomdoelpunt speelt zich alleen nog in gedachten af.

Nee, dan echt voetbal. Suarez. Of AZ. Wat een heerlijke ploeg is dat. Natuurlijk, Ajax is Ajax en Ajax blijft favoriet voor weer een landstitel, maar Ajax bulkt door de Champions League en de verkoop van bepaalde spelers, van wie eentje nu bij Barcelona voetbalt, van het geld en is Nederland in financieel opzicht ontstegen, wat niet wil zeggen dat Ajax alles zal winnen.

AZ is, zeker in weekeinden dat sommige wedstrijden in de eredivisie zo slecht zijn dat duidelijk is dat achter het front van succes nog restanten van de voetbalcrisis woekeren, verwennerij voor het oog. Die doelpunten ook. Dat ogenschijnlijk simpele tikje van Myron Boadu op Oussama Idrissi, zaterdag bij PEC Zwolle, voor diens inslag bij 0-3.

Jongens met elkaar, voor elkaar. Kijk eens wat een club met een begroting van een miljoen of dertig kan bereiken. Zie ze trainen, vrijdag, in de overdekte hal. Alles in de kleine ruimte, alles naar voren gericht. Zo snel, combinerend, lachend, barstend van plezier. Boadu laat zich af en toe vallen, tot hilariteit van collega’s. Reken maar dat ze echt gaan voetballen donderdag, op Old Trafford tegen Manchester United.

AZ is tegenwoordig een normale club, zonder kapsones. Besloten trainingen? Bijna nooit. Lekker werken op een in de provincie weggestopt trainingscomplex, in Wijdewormer. Van thuis uit ben ik het snelst met het pontje over het Noordzeekanaal. Even naar AZ, waar het naar voetbal ruikt.

Met een trainer (Slot) die over de aanval wil praten. Met een technisch directeur (Huiberts) die de geneugten van opleiden uitlegt. Met een andere directeur (Eenhoorn) die zich noodgedwongen iets te lang bezighoudt met een ingestort dak. AZ is klaar voor Ajax, zondag. Het wordt mooi, tenminste, als uit ultiem overleg dinsdag blijkt dat de wedstrijd mag doorgaan in het nu dakloze stadion. Alsjeblieft gemeente, denk positief.

Wel gezien allemaal, die goal van Suarez?