De trein reed niet verder dan Hilversum, maar ik moest naar Hollandsche Rading. Ik wachtte op het omroepbericht dat er bussen ingezet zouden worden.

Weinig zinnen zo geruststellend als ‘de NS zet bussen in’. Bij elk klein rampje, of überhaupt elke mild-verwarrende situatie zou ik daar behoefte aan hebben. Ouderavond vergeten? De NS zet bussen in. Favoriete muesli niet meer verkrijgbaar bij de supermarkt? De NS zet bussen in. Onbevredigend gesprek met een collega? Juist, bussen. Dat ‘inzetten’ klinkt ook zo prettig. Als of ze die bussen permanent achter de hand hebben.

In de trein naar Hilversum werd echter niets omgeroepen over bussen, waardoor ik concludeerde dat er niets geregeld was. Das war einmal, dacht ik, en begon al na te denken over een taxi.

Eenmaal in Hilversum: toch een bus! Waar we gewoon in konden! Als ik de NS was, en ik had een bus ingezet, zou ik geen gelegenheid voorbij laten gaan om dat om te roepen.