Weiland of meertje: voor Thomas ligt ook in de vakantie een milieudepressie op de loer

Zat ik nét weer in mijn werkritme, moest de herfst alweer worden gevierd. Die vakanties ook altijd. Zo’n ouderwetse kostschool, dat lijkt me wel wat. Eind augustus pakken de koters hun koffertje, en dan zie je ze niet tot de Kerst. Na Oud en Nieuw is het weer toedeledokie, en heb je het rijk alleen tot de zomer. Afijn, alle vriendjes van de kinderen waren op vakantie, dus wij moesten ze vermaken.

Het voelde nog te kort op de zomervakantie om ver weg te gaan, dus keken we naar huisjes in Nederland, want als het zulk pokkeweer is, zijn er huisjes zat en is de prijs laag. We vonden online een mooi Fries vakantieparkje. We konden kiezen tussen zicht op het weiland of zicht op het water. Beide vond ik deprimerend. Dat weiland trek ik niet, want ik word knetterdepressief van al dat raaigras. Raaigras, dat is het gras waar ze langzamerhand al het normale gras mee hebben vervangen. Van een afstandje ziet het er lekker frisgroen uit, maar wie het betreedt ziet iets vreemds: de sprietjes staan allemaal precies een centimeter of twee uit elkaar. Als een soort van goedkope Turkse haartransplantatie. De grond daartussen is kaal. Hoe ze dat doen, Joost mag het weten, maar echt: geen klavertje of madeliefje te bekennen. Het is een woestijn met groene sprietjes. Als ik daar de hele dag naar moet kijken, dan heb ik geen vakantie, dan zit ik enkel te vechten tegen mijn milieudepressie, en als een oude man te foeteren dat in de weilanden van vroeger nog weleens wat groeide. En dan moet ik weer denken aan hoe er deze zomer op de voorruit van mijn auto, nadat ik op en neer naar Zuid-Frankrijk was gereden, terwijl ik tien jaar geleden nog bij elk tankstation moest poetsen.

Maar uitzicht op het meertje is ook niet goed, want dan ga ik denken aan óf het neerslagtekort, óf het neerslagoverschot, óf aan de stijgende zeespiegel. Tenminste, als ik mij al niet afvraag waarom alle boten nog steeds op diesel varen, en de grote schepen op stookolie, en hoe moeilijk het verdomme kan zijn om die zonnepanelen nou op de daken van Nederland te zetten in plaats van op die weilanden waarvan je ook natuur had kunnen maken. En dan ga ik googlen hoeveel een weiland kost want dan wil ik het laten overwoekeren met onkruid, en dan kom ik er weer achter dat dat niet mag in Nederland, want een agrarische bestemming is een agrarische bestemming en dan heb je maaiplicht. MAAIPLICHT! En laat ze al die zonnepanelen nou gebruiken om waterstof te maken, dat deed mijn scheikundeleraar verdomme al in de tweede klas, zo ingewikkeld is dat niet mensen, godsamme.

Dat lied, Vluchten kan niet meer, uit welk jaar was dat? Nou, lang geleden in ieder geval. Dus waar ZEIKTEN ze over? Je had nog helemaal geen milieu toen, geen vliegschaamte, geen volgebouwde costa’s of gesmolten gletsjers. De bergen hadden nog sneeuw, de rivieren nog water en Frankrijk stond niet elk jaar in de fik. Vluchten kon uitstekend, en je hoefde niet eens ver: je sprong op de fiets, en van waar ook in Nederland was je in een half uurtje in een 19de-eeuws coulisselandschap.

Maar nu dan, hè? Hè? Hè? Nou, ik zal het u zeggen: Mongolië. Daar gaan we komende zomer heen. Mongolië.