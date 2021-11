Weg met de bladblazer – lawaaiig als een Boeing en slecht voor het milieu

Niet alle moderne verschijnselen hoeven we goed te keuren. Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen, nee móéten verzetten. Deze week verzet Julien Althuisius zich tegen de bladblazer.

Snel: wat hebben Maarten ’t Hart en David Baldacci met elkaar gemeen, behalve hun beroep? Helaas, het antwoord ‘beiden zijn witte mannen’ kan ik niet goed rekenen. Nee, beide schrijvers hebben een voorliefde voor de bladblazer. In zijn boek De groene overmacht schreef ’t Hart dat hij, ondanks zijn aversie tegen die dingen die ‘loeien als Boeings’, toch overstag is gegaan. ‘Ik geloof niet dat ik ooit iets heb aangeschaft waar ik zo veel plezier aan beleefd heb. Het hele jaar door zie ik uit naar het najaar om al die bladeren van mijn paden te blazen.’

Baldacci noemde in deze krant de bladblazer zijn favoriete gereedschap. ‘Je hebt een enorme, chaotische puinhoop aan losse bladeren liggen. Dan pak je die bladblazer en blaas je dat allemaal bij elkaar, netjes op een grote hoop. Aan het eind van de dag ziet alles er dan weer keurig opgeruimd uit, zoals het hoort.’

Alleen, het hoort helemaal niet zo. Al die losse bladeren die maar op de grond liggen, in cirkeltjes door de straten waaien en knisperen onder onze voeten; dat noemen we – zoals Zondag met Lubach dat twee jaar geleden in een item over bladblazers treffend verwoordde – herfst. De bladblazer-discussie is natuurlijk niet nieuw. In 1999 publiceerde NRC Handelsblad, naar aanleiding van ’t Harts ode, een ingezonden brief waarin de auteur ‘evidente nadelen’ van de bladblazer benoemde. De bladblazer haalt niet alleen bladeren weg, schreef deze J.F. Kemkes, ‘maar ook alles wat daaronder leeft, zoals hommels, sommige vlindersoorten, pissebedden (oké, minder erg. red.) en lieveheersbeestjes.’ Mooiste zin zin uit die brief: ‘Het gevallen loof is zowel een schuilplaats als een foerageplek voor talrijke dieren.’

Daarnaast zijn bladblazers bijzonder slecht voor het milieu: ‘Duits onderzoek toont aan dat een uurtje met een bladblazer werken qua uitstoot hetzelfde is als 1.700 kilometer met een auto rijden’, aldus Partij van de Dieren-kamerlid Frank Wassenberg in een reportage van EenVandaag uit 2019. In diezelfde reportage werd ook een Amerikaans onderzoek uit 2011 aangehaald, waaruit blijkt dat een half uur met een tweetakt-bladblazer werken qua uitstoot gelijk staat aan dik 6200 kilometer rijden in een Ford Raptor uit 2011 – dat is een enorme pick-up. (Overigens werd de motie waarin Wassenberg de regering verzocht onderzoek te doen naar de vervuilende werking van de bladblazer in december 2019 met ruime meerderheid verworpen. CDA, PVV, FvD, D66, VVD, SGP, 50PLUS stemden allemaal tegen.)

Dan zijn we aangekomen bij punt 3, 4 en 5 t/m 10: die enorme, overdreven, kijk-mij-eens-bladblazen-herrie, die in geen enkele verhouding staat tot wat het daadwerkelijk ­oplevert. Alsof iemand in de sportschool keihard staat te schreeuwen terwijl hij een yogamatje optilt.

Natuurlijk, er zijn situaties waarin een bladblazer van pas komt. Als een dik bladerdek een ­potentieel gevaarlijke verkeerssituatie ­oplevert bijvoorbeeld, of als bij een sportwedstrijd het wedstrijdterrein snel op orde moet worden gemaakt. Of bij een show van Hans Klok. Maar doorgaans volstaan een bezem en een hark. En verder moeten we het gewoon laten liggen. Omdat we onze drang de natuur te willen beteugelen, moeten beteugelen. Omdat het uiteindelijk allemaal vanzelf ­verdwijnt. Omdat het beter is voor de beestjes en het milieu. Omdat het zo leuk is om er doorheen te slenteren. Omdat dit land al kleurloos en opgeruimd genoeg is. Omdat ik het zeg.