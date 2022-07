‘Weet je zeker dat je het goed vindt?’, vroeg de bevriende schrijver. ‘Ik ben gewoon zo bang om door de mand te vallen’

Ik mocht het manuscript van een bevriende schrijver lezen, alleen als ik tijd had, maar er was wel wat haast bij. Het manuscript moest bijna worden ingeleverd en dan zou er een boek van worden gemaakt, het tweede boek van de schrijver, dat al met veel bombarie door zijn uitgever was aangekondigd, want zijn eerste boek had goed verkocht en was met ballen en sterren overladen, en nu vroeg hij zich af of dit tweede boek eigenlijk wel net zo goed was.

Op zondagavond mailde hij me het manuscript, gevolgd door een appbericht: ‘Manuscript gemaild! Ontvangen?’ Ik liet weten dat ik het ontvangen had en dat ik hem eind die week wel kon vertellen wat ik ervan vond.

Op maandagochtend om een uur of elf kwam het tweede bericht: ‘Al begonnen? Kun je al iets zeggen? :)’ En niet lang daarna: ‘Hoever ben je?’ Gevolgd door: ‘Wordt het al saai?’ ‘Lees je nog?’ ‘Iemand anders heeft het nu ook uit, zal ik jou zijn commentaar doorsturen? Of juist niet?’ ‘Sorry voor het stalken.’ ‘Ok, ik stuur het door :)’ ‘Wacht, ik had nog wat gedachten, die heb ik je vast gemaild. Misschien wel handig om dat mee te nemen bij het lezen.’ ‘Hey, hier je favoriete stalker weer. Heb je nog één ding gemaild! Ik stop nu echt.’

Ten slotte, toen het me gelukt was tussen de berichten door het manuscript uit te lezen en mijn gedachten erover in een e-mail op te schrijven, belde hij me op.

‘Weet je zeker dat je het goed vindt? Op die paar punten die je noemde na? Ik ben gewoon zo bang om door de mand te vallen.’

‘Goh’, zei ik, ‘ik wist niet dat mannen ook zo erg aan het bedriegerssyndroom konden lijden.’

‘Jullie vrouwen denken altijd maar dat jullie het alleenrecht hebben op angst en onzekerheid.’

‘Het spijt me. Ik vond je roman erg mooi, ook met al die nieuwe woorden die je personages hadden verzonnen. De mader, de toomte, de brus. De actreu en de schrijfder, de lerari, en de koningu natuurlijk. Dat gaf het verhaal iets lichts.’

‘Koningú,’ zei hij. ‘Met de klemtoon op de u. Maar vond je het over het algemeen te donker? Te zwaar op de hand? Zou het minder serieus moeten?’

‘Nee’, zei ik, en ik pakte de tekst van mijn mail aan hem erbij. ‘Ik vind dat je een prachtig beeld geeft van de zoektocht van een jonge adolescent naar een plek in de wereld, en de rol die taal daarin kan spelen. Je hebt een perfecte balans gevonden tussen de zwaarte die het puberhart kan vullen en de lichtheid die er ook kan zijn, als twee puberharten elkaar ontmoeten.’

‘Oké, een perfecte balans. En verder?’, vroeg de schrijver. ‘Denk je echt dat het niet zal worden afgekraakt?’

‘Dat valt helaas niet te voorspellen’, zei ik. ‘De godu der ballen geeft en neemt, maar ik zal voor je bidden.’