Weet je wat ook dope is? Schaken

Magnus Carlsen tijdens het TATA Steel schaaktoernooi. Beeld Klaas Jan van der Weij

Schaken

Mijn naam is Luuk de Greef, ik ben 12 jaar. Ik hou van breakdance, rap en hiphop. Jay-Z is een held, Biggie Smalls en JuiceWRLD ook (R.I.P). En weet je waar mijn vrienden en ik ook allemaal van houden? Schaken! Wij vinden Magnus Carlsen te gek. En weet je wie ook dope is: Gert Ligterink. Wij leren elke zaterdag wat van zijn rubriek. Dus, vrienden van de Volkskrant, ‘if you don’t know, now ya know’. Dump Gert niet.

Luuk de Greef, Gorinchem

Het Max-effect

Een hardloopevenement op het circuit van Zandvoort is populair door het Max-effect.

Zijn al die achteloos weggegooide blikjes Red Bull, die je in bermen en in de natuur aantreft, in dat opzicht de negatieve gevolgen van dit Max-effect?

Siemen Dijkstra, Dwingeloo

Arriva

Met een rechtszaak probeert Arriva ook toegang te krijgen op het hoofdnet van het spoor. Dit zet de privatisering en versnippering van het openbaar vervoer weer in de schijnwerpers. In de Achterhoek hebben we ervaring hoe omslachtig reizen daardoor wordt. Het heeft ons onder meer een circus van in- en uitchecken gebracht. Met in Arnhem twee paaltjes voor Arriva en NS en in Zutphen zelfs drie paaltjes voor Arriva, Syntus en NS.

Eén slim paaltje lukt blijkbaar niet in het digitale tijdperk. Verder is de trein van Arriva onaantrekkelijk omdat er geen toilet is, terwijl de reisafstand soms meer dan een uur is. Een toilet op het station is daarvoor natuurlijk geen oplossing. Kortom stop met het geprivatiseer en stel de reiziger weer centraal.

Bertha Krajenbrink, De Heurne



Dom (1)

Sander Schimmelpenninck maakt in zijn aanval op de domheid (of preciezer: ‘de opzettelijke cultivering van onwetendheid’) de vergissing dat dit een recent verschijnsel zou zijn.

Lees de Lof der Zotheid van Erasmus uit 1509 en je realiseert je dat dit probleem van alle tijden is. Het geloof in een satanisch pedofielennetwerk verschilt niet fundamenteel van de heksenwaan van weleer. Of het nu de kerk is of de media die de massa dom houden, het is slechts een minderheid die zich ontworstelt aan de collectieve verdwazing. En dat zal wel nooit veranderen.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Dom (2)

Sander Schimmelpenninck noemt de tafelheren van Vandaag Inside ‘dommeriken’ en de kijkers ‘domrechts’. Wat zegt het over Schimmelpenninck dat hij dan toch graag aanschuift bij de dommeriken? Of had hij de hoop dat hij met zijn onmetelijke wijsheid het domrechtse volk kon verheffen?

Mieke van Gerven, Amstelveen

Havermelkelite

Het valt me op dat het deze maand in de Volkskrant vaak gaat over de geneugten van een specifieke bevolkingsgroep uit de hoofdstad: de havermelkelite – een parapluterm voor een homogene groep hoogopgeleide yuppen die zich onderscheidt met podcasts, exclusieve sportklasjes, natuurwijn en havermelk. Twee van mijn favoriete journalisten besteedden hun kostbare tijd aan een hobby als Rocycle en een ‘lifestyleaccessoire’ zoals de labradoedel van deze groep mensen.

Hoe leuk (want helaas herkenbaar) ik het zelf ook vind om te lezen, de meerderheid van de Volkskrant-lezers is van middelbare en hogere leeftijd en ik schat de kans dat zij zich in een ‘donkere club-achtige omgeving op hometrainers in het zweet gaan werken’ gering.

De beschreven trends zijn bovendien niet echt (meer) relevant. We schijnen namelijk in een heuse vibe shift te zitten: naar protesten gaan is nu ‘in’ en cool. Met die kennis is het dan weer niet vreemd dat de BoerBurgerBeweging zo groot werd.

Sanne Lamerigts, Amsterdam