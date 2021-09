Op 11 september 2001 had ik nét een Nokia 3310, waarop je het spelletje ‘snake’ kon spelen. Dat was heerlijk, want daardoor hoefde je nooit meer op een bushalte te staan zonder te weten waar je naar moest kijken. Want je had snake! De vooruitgang was voltooid.

Het nieuws over het World Trade Center bereikte mij via een serveerster in mijn favoriete lunchcafé, waar ik met een goede vriendin zat te praten over het prevalente onderwerp in die tijd: liefdesverdriet.

Soms lijkt het als of 11 september kort geleden is. Of liever: dat het zo’n belangrijke gebeurtenis was, dat die niet lang geleden kán hebben plaatsgevonden. Maar dan herinner ik me dat lunchcafé: dat is er niet meer. Die vriendin goddank nog wel, al wonen we nu 63 kilometer bij elkaar vandaan. Al het liefdesverdriet is over – daar is nu nostalgie voor in de plaats gekomen. Weet je nog? Een spelletje snake op een Nokia 3310!