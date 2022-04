Wees voorzichtig met het bouwplan van de mens

Een onderzoeker bekijkt de uitkomst van dna-sequencing, het proces waarbij de nucleïnezuursequentie – de volgorde van nucleotiden in dna – wordt vastgesteld. Beeld AP

Brief van de dag

Het bouwplan van de mens is in kaart gebracht. Bij de kop boven het artikel in de krant maakte ik onwillekeu­rig de associatie: iets wat je kunt bouwen kan je ook slopen. Blokje voor blokje, lettertje voor lettertje, kortom vakkundig.

De indrukwekkende foto bij het artikel prikkelt mijn kritisch genoom. Als je al die miljarden onderdelen kent dan kan je ze ook veranderen en een nieuw mensje creëren. Maarten Keulemans maakt de vergelijking met de ontdekkingsreizen als hij schrijft: ‘Als je de aardbol wil exploreren heb je een goede kaart nodig.’

Precies, dat woord met die lading ‘exploreren’; ik hoef hier niet te beschrijven tot welke ellende ontdekkingsreizen voor tal van bevolkingsgroepen waar ook ter wereld geleid heeft.

Mijn variant op de zin van Keulemans luidt: ‘Als je de mens wil exploreren heb je een goede kaart van de mens nodig.’ Welnu, de kaart is er. Een prachtig wetenschappelijk resultaat waarbij de mens ­uiterste voorzichtigheid zou moeten ­betrachten.

Jan Bouman, Zeist

Klappen

En weer staat iedereen vol overgave te klappen, dit keer voor de Oekraïense president Zelenski, net als voor de zorg aan het begin van de coronapandemie. Aardig hoor, mooi gebaar, maar wat kopen we ervoor? Steek diezelfde handen eens uit de mouwen of diep in de buidel.

Paulijn Snijders, Brummen

Tweede Kamer

Misschien is het een goed idee elke dag een toespraak van Zelenski aan de Tweede Kamer te laten uitzenden; dan is deze voor de verandering eens helemaal gevuld en dan zitten de Kamerleden eindelijk eens niet allemaal met hun telefoontjes te spelen.

Rina Zoet, Utrecht

Zelenski

Ieder parlement en ieder land krijgt de Zelenski die het verdient.

Han Derckx, Nijmegen

Complimenten

De ware helden van de Oekraïne-oorlog zijn de leden van de staf van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die hebben immers de videotoespraak van Zelenski mogelijk gemaakt. Treffender had onze Kamervoorzitter de kleinzieligheid van ons land niet kunnen illustreren.

De stafleden verdienen (intern) een compliment. Ze hebben gedaan waarvoor ze worden betaald. En daarmee onderscheiden zij zich van de ambtenaren en bewindslieden op de departementen die de sancties moeten uitvoeren. Die worden ook betaald, maar doen hun werk niet.

Ameling Algra, Den Haag

Fierefluitende politicus

Vrijwel alle ministeries moeten sancties treffen tegen Rusland. Enige coördinatie lijkt voor de hand te liggen. Voor de hand liggend lijkt me ook dat de premier dat doet. En waar is die man op het moment suprême? De regie nemen als het echt nodig is? Appeltje eten op z’n fiets? Wat een blamage weer voor deze mislukte, flierefluitende politicus. Wel blijven stemmen op hem hoor, Nederland.

Henk Houtman, Woubrugge

Lijst

Het is niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer dat Nederland weer onderaan een lijst bungelt. Andere Europese landen hebben allang bekend gemaakt hoeveel Russische tegoeden ze hebben bevroren en dat is veel meer dan de schamele 516 miljoen van Nederland. Dat is de gemiddelde prijs van een jacht van een oligarch. Kom op Hoekstra, neem het heft in handen en roep de verantwoordelijke ministers op. Niet morgen, maar nu.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Wederopbouw

De hoeveelheid menselijk leed dat ons dagelijks vanuit Oekraïne overspoelt, is niet meer te bevatten. Tegelijkertijd zie je steden die in puin geschoten worden en realiseer je je dat dit alles na zo’n oorlog weer opgebouwd moet worden. Voor de financiering van die wederopbouw lijkt me een simpele oplossing voorhanden: over de hele wereld zijn Russische tegoeden geblokkeerd. Die tegoeden zijn de enig juiste bron waaruit de wederopbouw ­betaald zou moeten worden.

Gerard Noordermeer, Tilburg

Inflatie

De Europese Centrale Bank heeft gelijk dat de inflatie tijdelijk is. Eerst was de inflatie tijdelijk 5 procent, toen tijdelijk 7 procent en nu tijdelijk 12 procent.

Peter Kemper, Almere

Reisbewegingen

Vanwege de hoge brandstofprijzen gaan vooral schoonmakers, beveiligers en chauffeurs op zoek naar een baan waarvoor ze minder ver hoeven te reizen. Nu de banen voor het opscheppen liggen is dat prachtig, toch? Duurzaam minder reisbewegingen . Beter voor het milieu én meer vrije tijd voor de werknemer. Twee vliegen in één klap.

Niek van Dijk, Amsterdam

Pensioenwet

De pensioenwet is eindelijk in de Tweede Kamer beland. En daar is hij meteen weer: de foto in de krant van de gepensioneerde die zijn caravan staat op te stellen op een camping. Uiterst suggestief. Doe eindelijk een keer een foto van een gepensioneerde die achter de rollator schuifelt met een paar schamele boodschappen in een mandje. Want lang niet alle gepensioneerden kunnen het hele jaar vakantie vieren. Zeker niet na jaren zonder enige vorm van indexatie.

Peter Nierop, Leusden

Witte mannen

‘Mannen: varkens of lieverds?’, vraagt Hassan Bahara aan Jojanneke van den Berge. Zij kiest uiteindelijk voor varkens. Het wegzetten van mannen als groep, vooral witte mannen, zonder enige gêne of moraliteit is een dagelijkse bezigheid in de media. Het praten over groepen kan legitiem, grappig of nuttig zijn als je spreekt op macroniveau, maar benader een persoon altijd als individu.

Maar het is zo gewoon geworden, dat deze grens compleet vervaagd is. Een tijdje geleden zag ik een schrijver in talkshow M een discussie afsluiten met ‘Helaas zit ik aan tafel met drie witte mannen’. Recht in hun gezicht. Niets macroniveau. En niemand zei wat. Dit onverhulde racisme en seksisme is niet subtiel of buiten het zicht zoals de rubriek ‘Alledaags seksisme’, maar trots en publiek. Het is namelijk voor de goede zaak.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Droogte

Nederland kampt met nodeloze droogte, omdat we te veel afwateren. We, dat zijn de waterschappen, die de grondwaterstand laag houden voor de boeren. Dat kunnen ze doen omdat de agrarische sector in de waterschappen over geborgde zetels beschikt en samen met de boerenpartijen een meerderheid heeft. Terecht willen velen een eind aan deze ondemocratische situatie maken.

August Hans den Boef, Vorden