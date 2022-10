Wees niet bang voor de duisternis, we moeten afkicken van onze verslaving aan licht

We zijn verslaafd geraakt aan licht in de duisternis. Marjolijn van Heemstra pleit voor een ommezwaai. Als de nacht weer donker mag zijn is dat niet alleen goed voor het energieverbruik en het ecosysteem, we worden er ook een ander mens van.

Het is herfst. We draaien weg van de zon, van licht en lange dagen. We gaan het donker tegemoet, of beter gezegd: eindeloos veel kunstlicht. Zo’n 3,5 miljoen lantaarnpalen blazen via een centraal systeem van zonsondergang tot zonsopgang het donker weg. En dan zijn er nog de talloze particuliere verlichtingen: lampen op sportvelden, in kantoorgebouwen en lichtreclames die in de donkere maanden overuren draaien. Knappe kerstster die daar doorheen weet te schijnen.

Nederland is een van de meest lichtvervuilde plekken ter wereld, veroorzaakt door een combinatie van factoren: de kassen in het Westland, de havens, de reflectie van al ons water, het feit dat we zo dichtbevolkt zijn en, niet te vergeten, slechte regelgeving.

Uitgedrukt in aarde was mijn erfenis een handvol/ uitgedrukt in lucht, het hele universum, schreef de Spaanse dichter Raphael Arozarena begin vorige eeuw. Het is in deze tijd maar moeilijk voor te stellen wat hij zag als hij ’s avonds omhoog keek. Een duizelingwekkende kosmos, de Melkweg een buitenaardse veeg van licht. Het uitzicht dat de mensheid sinds haar ontstaan betovert en inspireert en waar we in een paar generaties grotendeels van afgesneden werden. Er zijn maar weinig plekken op de wereld waar je nog de ongerepte sterrenhemel vindt die in de tijd van Arozarena voor iedereen toegankelijk was. En van die ongerepte duisternis verliezen we jaarlijks nog eens 2 procent door toenemende verlichting.

Het is onbegrijpelijk als je er te lang bij stilstaat. Hoe hebben we ons grootste uitzicht, de oerbron van wetenschap en verwondering, zo geruisloos ingeruild voor lichtmasten en straatlantaarns?

Overwinning op de duisternis

Natuurlijk heeft openbare verlichting ons van alles gebracht. Veiligheid. Toegankelijkheid. Gemak. Toen begin vorige eeuw op steeds meer plekken in ons land de eerste elektrische verlichting werd aangesloten, gingen families de straat op om hun stralende huizen van een afstand te bewonderen. De overwinning op de duisternis slingerde hen rechtstreeks de vooruitgang in. Maar met die winst gingen grote verliezen gepaard, waarvan de contouren langzaam steeds duidelijker worden.

Wetenschappelijk onderzoek toonde de afgelopen jaren aan dat het voortdurende licht ons lichaam in actieve stand houdt op momenten dat we eigenlijk zouden moeten rusten. Te weinig herstel heeft een negatieve impact op ons immuunsysteem en kan leiden tot de ontwikkeling van stressgerelateerde ziekten.

Behalve mensen zijn er meer, veel meer, levende wezens die last hebben van kunstlicht. Insecten en nachtvlinders cirkelen om lantaarnpalen tot ze dood neervallen, glimwormen stoppen met het glimmen dat voor hun voortplanting noodzakelijk is. Lichtgevoelige vleermuizen verliezen terrein. Talloze dieren raken gedesoriënteerd omdat ze in een oogverblindende wereld niet langer kunnen navigeren. Een bekend voorbeeld zijn de honderdduizenden trekvogels die jaarlijks te pletter slaan op olieboorplatforms omdat ze gevangen raken in de felle tunnels van licht die vanaf de platforms omhoog schijnen.

Wie over te veel kunstlicht begint, vindt al snel iemand tegenover zich die begint over veiligheid. Begrijpelijk. Een duistere wereld voelt onzeker, onoverzichtelijk, gevaarlijk. Alleen is ze dat in veel gevallen niet. Sterker nog, op afgelegen plaatsen waar we geneigd zijn met lampen een gevoel van veiligheid te creëren, zorgt het licht juist vaak voor het tegenovergestelde. Zonder sociale controle faciliteren lampen vooral de slechte intenties van gespuis. Inbreken is makkelijker als er een lampje op staat. Ook een fel verlicht fietspad door een donker bos creëert vaak schijnveiligheid. Degene die fietst is zichtbaar, dus kwetsbaar en kan de omgeving minder goed waarnemen omdat licht een verblindend effect heeft. Op veel fietspaden zou je ook zonder lantaarnpalen goed je weg kunnen vinden. Alleen moet je dan wel je ogen de tijd geven om te wennen aan het donker. Het zou schelen als de overgangen tussen verlichte en onverlichte delen van de stad minder hard zouden zijn. Overmatige verlichting laat ons zien hoe groot soms het verschil is tussen veilig zijn en je veilig voelen.

Lichtverslaving

Het gesprek over veiligheid is sterk gepolariseerd, zei lichtontwerper Iris Dijkstra toen ik vorige maand op een regenachtige zondag met haar aan de thee zat. Samen met architect Nynke Rixt Jukema waren we in Friesland bij elkaar gekomen om te kijken hoe we vanuit verschillende disciplines de krachten kunnen bundelen om Nederland van zijn lichtverslaving af te helpen. Opdrachtgevers, vonden zowel Dijkstra als Jukema, hebben het bijna altijd over licht of donker. Dat er talloze schemertinten bestaan tussen wit en zwart wordt doorgaans vergeten. Daarbij wordt donker als probleem gezien en licht als oplossing. Maar de relatie tussen die twee, zeiden de ontwerper en de architect, is gecompliceerder dan dat. Vaak is het geen kwestie van ‘of’ maar van ‘en’. In Dijkstra’s woorden: meer licht betekent vaak ook meer donker. Hoe feller de lampen, hoe groter het contrast. Probeer onder een lantaarnpaal je omgeving eens in kaart te brengen.

Haar woorden deden me denken aan een anekdote die de boswachter van het Amsterdamse waterland onlangs deelde. Tijdens een late groepswandeling zagen hij en zijn wandelaars vanaf een onverlicht pad op een kilometer afstand een haas door het veld springen. Toen ze kort daarop onder de lantaarnpalen liepen, konden ze nog geen twee meter de verte in kijken. Weg veld, weg haas. De wereld om hen heen was verdwenen.

Er is een punt waarop licht niet langer in je voordeel werkt, waarop het juist je zicht ontneemt. Dat punt hebben we op veel plekken in Nederland ruimschoots bereikt. Het goede nieuws: er lijkt momentum voor een ommezwaai. De energieprijzen zijn hoog, ons verbruik moet omlaag, er wordt meer dan ooit gepraat over besparing.

Er zijn alleen twee grote obstakels. Het eerste is praktisch. Waar vroeger elke gaslamp apart werd aangestoken zijn lantaarnpalen nu collectief aangesloten op één landelijk combinet. Vanuit de aanname dat elke Nederlander altijd meer en nooit minder licht zou willen, werd er gekozen voor een systeem waarin licht verminderen meer geld kost. Het is een van de ironische uitvloeisels van ons doorgeschoten vooruitgangsdenken. Een wereld die zo is ingericht op vermeerdering dat een stap terug niet langer tot de mogelijkheden behoort.

Op het moment dat begint door te dringen hoe ongezond het gebrek aan donker is, is maatwerk op veel plaatsen onbetaalbaar. Er zijn steden die hun eigen net hebben afgetakt van het hoofdnet. Zij kunnen in principe hun eigen duisternis faciliteren, maar deze plaatsen zijn voorlopig op één hand te tellen.

Voor significante stappen moet het hele systeem veranderen en dat vergt een gigantische investering omdat overal in het land de grond open zou moeten om het net aan te passen. Dat wordt maar eens in de veertig jaar gedaan: als het energienet verzwaard wordt. De laatste update vond gedurende het afgelopen decennium plaats. Ter voorbereiding werden er destijds door Netbeheer Nederland een aantal scenario’s geschetst. Iris Dijkstra vertelde hoe verbaasd ze was toen ze de scenario’s achteraf terug las. De politiek had niet gekozen voor de meest duurzame optie die een energiereductie van dertig procent zou betekenen en een veel minder zwaar energienet vroeg. De reden? Die optie zou alleen werken als er werd geïnvesteerd in bewustwording zodat er gedragsverandering zou plaatsvinden. Dat leek de bestuurders zó onrealistisch dat ze besloten het risico niet te nemen. Zo belanden we als vanzelf bij het tweede grote obstakel in de strijd tegen lichtvervuiling: een mentaliteitsprobleem.

Het maakt niet uit hoeveel wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat licht ons bioritme verstoort, dat het fatale insectensterfte in de hand werkt en onze vleermuizen de dood injaagt. De ecologische gevolgen mogen groot zijn maar meer dan naar ecologie leven wij naar mythologie.

De mythe waaruit onze lichtverslaving voortkomt is die van de eeuwige vooruitgang, een verhaal dat zich uit in de dwangmatige productiviteit die onze maatschappij beheerst.

Bij deze mythe hoort het zelfbeeld van de beschaafde mens. Een soort die de omgeving aan zijn wensen onderwerpt. De wereld moet gepolijst, glad gemaakt, in hapklare mensenbrokjes opgediend. Dat geeft overzicht en de illusie van controle. Precies wat de duisternis niet doet en dus moet die bedwongen worden. Het is door de eeuwen heen ons denken ingeslopen, onze taal, onze cultuur: hoe donkerder hoe slechter.

De verering van de lamp heeft een duister randje. In een interessante online lezing voor de Embassy of the Free Mind zette cultureel psycholoog Colette Kavanagh twee jaar geleden de relatie uiteen tussen op de opkomst van kunstverlichting en de racistische tendens te streven naar een zo zuiver en licht mogelijke wereld. Kavanagh is niet de enige die een link legt tussen racisme en de obsessie met licht. De Japanse schrijver Tanizaki zag elektrisch licht als de zoveelste westerse poging al het donkere uit de wereld te bannen.

Uiteraard maakt een plafonnière je geen racist, maar het is interessant te onderzoeken wat er aan de randen kleeft van ons irrationele gebruik van verlichting. Als we de duisternis echt een kans willen geven, zullen niet alleen onze straten maar ook een aantal diepgewortelde aannames op de schop moeten.

Wetenschappelijk onderzoek is daarbij cruciaal maar niet genoeg. Voor een mentaliteitsverandering moeten we het belang van donker ook zelf ervaren. Je kunt niet houden van iets dat je niet kent. En je kunt niet beschermen waar je niet van houdt. To know the dark, go dark, schreef dichter Wendell Berry. De meeste natuurgebieden in Nederland zijn ’s nachts gesloten voor publiek. Dat is volstrekt begrijpelijk. De toch al kwetsbare nachtelijke ecosystemen wil je niet verder belasten. Maar Wendell Berry indachtig zouden we kunnen nadenken over manieren waarop we het donker in kunnen zonder al te veel te verstoren. Sommige gebieden en jaargetijden lenen zich daar beter voor dan andere, het is de moeite die goed in kaart te brengen.

Wandelen in de nacht

De afgelopen twee jaar maakte ik zo’n honderdvijftig nachtwandelingen en ik kan niet geloven dat ik de duisternis een half leven lang aan me voorbij heb laten gaan. Zoals zoveel mensen associeerde ik de nacht vooral met ongemak. Inmiddels heb ik ervaren hoe rijk de uren zijn waarin de mens heel even iets minder aanwezig is. Er komt ruimte voor andere wezens, geuren, geluiden.

In zekere zin word je zelf een ander wezen. Als het licht verdwijnt, verwijden je pupillen. Het zwart van de ogen opent zich om meer licht toe te laten. Dat gebeurt ook als je je verwondert. Of schrikt. Of op slag verliefd wordt. De momenten waarop de wereld je wakker maakt, je vol aanwezig bent.

Overdag zijn vooral je kegeltjes actief, de delen van de pupil die op licht reageren en maken dat je goed in de verte kunt zien. ’s Nachts verschuift het zwaartepunt naar de staafjes in je oog, die zorgen voor verbetering van je perifere zicht. Zo opent de nacht je blik, laat je de wereld in de breedte zien.

In lichtverslaafde samenlevingen blijken de staafjes sterk onderontwikkeld te zijn. Daarmee verliezen we een aspect van onze waarneming: het verkennen en scannen.

Wie de staafjes wil trainen kan daar vanavond mee beginnen. Het is de 53ste Nacht van de Nacht en op verschillende plekken in het land kun je onder begeleiding het donker in. Wie in het noorden woont, raad ik de nachttuin aan van architect en nachtactivist Nynke-Rixt Jukema. Een plek speciaal ontworpen voor nachtdieren en nachtbloeiers, waar de natuurlijke reflectie van een schelpenpad de weg wijst naar een wonderlijke wereld van grijstinten. Zo kan het dus ook.