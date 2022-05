Wees geen verwende slappe decadente sukkel, boycot flitskoeriers

Een wetenschapper die zich bezighoudt met de invloed van onze omgeving op onze gezondheid, liet mij ooit een plaatje zie van een Amerikaanse sportschool met een roltrap ervoor. Direct voor de roltrap lag een gigantisch parkeerterrein waarop uiteraard gigantische auto’s stonden. Handig, zo uit de auto de roltrap op rollen. Dan hoef je je niet in te spannen voordat je je gaat inspannen.

Dit beeld is tekenend voor deze idiote tijd. We bannen beweging uit ons leven en gaan naar een school om te sporten. Terwijl het slimmer en makkelijker is om zoveel mogelijk beweging in ons dagelijks leven te integreren. Zolang je het kunt, lopen en fietsen zonder elektrisch duwtje in de rug en de trap nemen in plaats van de roltrap of de lift (tegenwoordig zijn er ook architecten die hier rekening mee houden. Ze geven niet langer de lift, maar de trap de meest prominente plek in een gebouw). Gratis beweging!

In dit licht zijn flitsbezorgers idioot en walgelijk decadent. Zin in ijs, maar niks in de vriezer: flitsbezorger bestellen! Melk op of geen bier meer in de ijskast? Laat de elektrische fietskoerier maar komen. Voor dezelfde prijs als in de supermarkt plus €1,80 staat hij al binnen tien minuten na je bestelling voor je deur. Wat mensen zoal bestellen? Volgens Jeroen van Bergeijk die voor een heerlijk stuk in deze krant drie weken undercover werkte als flitskoerier is dat vrij voorspelbaar: ‘’s Ochtends granola, fruit en yoghurt, ’s avonds pizza, groenten, rijst, en laat op de avond vooral bier, wijn, chips en roomijs. Heel veel roomijs.’

Hij schat dat de gemiddelde klant voor zo’n tien euro bestelt. Die gemiddelde klant is volgens Van Bergeijk trouwens jong, single en welvarend en nooit bejaard of slecht ter been. Luxe, geen noodzaak dus. Bij minderjarigen die geen nog geen alcohol mogen kopen zijn de koeriers trouwens ook populair. Je kunt er vaak wat makkelijker aan drank komen dan in de supermarkt.

Als flitskoerier kun je goud geld verdienen. Zoveel, dat kranten nauwelijks bezorgers meer kunnen vinden. Waarom een krantenwijk als je elders meer kunt verdienen? Geef ze eens ongelijk. Maar het gekke is, dat de flitsbusiness nog helemaal niet winstgevend is. Integendeel. Op dit moment voert een aantal partijen met grote zakken geld van durfkapitalisten een Flitskrieg met als doel om alle concurrentie uit te schakelen en als enige over te blijven. Pas dan kan er (hopelijk) worden verdiend.

Tot die tijd wordt de strijd gevoerd met heel veel koeriers en heel veel dark stores in de stad, waar alle producten staan opgeslagen die binnen tien minuten bezorgd moeten worden. Als je oplet zie je die ongezellige geblindeerde ruimtes overal. Zonde van plekken waar je ook echte winkels of woonruimte zou kunnen hebben. Bovendien zorgen de dark stores vaak voor overlast, door de koeriers die af en aan rijden. Daarom wil de gemeente Amsterdam ze ook gaan verbieden in woonwijken

Waarom moet elke impuls direct bevredigd worden? Hoe moeilijk is het om gewoon boodschappen te doen en ook even vooruit te denken wat je ’s avonds nodig hebt? Wees geen verwende slappe decadente sukkel en koop niet bij de flitskoeriers die de stad kapotmaken.