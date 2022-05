Wees geen dief van je eigen geluk en gebruik een seksspeeltje, óók bij de ander

Wat is er op tegen om seksspeeltjes te gebruiken tijdens de seks met de ander, vraagt actrice Joy Delima zich af. Zo’n ding is geen concurrent van je bedpartner, maar eerder een teamgenoot.

‘Wat nemen mensen allemaal mee in hun koffer?’, vroeg mijn regisseur. Er moest een lijst gemaakt worden van spullen voor in het decor. Tandenborstels, kleurplaten, bankpassen, shampoo, ‘en vibrators’, riep ik erachteraan. ‘Vibrators? Wie neemt er nou een vibrator mee op vakantie? Dat is toch de laatste plek waar je zo’n ding nodig hebt.’ Ik weet nog dat ik even dacht dat hij een grapje maakte, maar hij keek me serieus aan en wachtte mijn antwoord af.

‘Nou, mensen die zonder vibrators geen orgasme krijgen, bijvoorbeeld?’, begon ik voorzichtig, doch vastberaden. ‘En een vibrator is een toevoeging aan je seksleven, het gebruik ervan is geen indicatie van hoe slecht het gaat in bed.’ En toen zag ik het gebeuren in zijn ogen: het realisatiemoment. Hij had er nooit bij stilgestaan. ‘Oké, voeg toe aan de lijst: vibrators.’

Ja, ik heb al vaker geschreven over het gebruik van vibrators in mijn eigen leven en hoe positief ik dat heb ervaren, maar toch wil ik het nog eens hebben over het gebruik van seksspeeltjes tijdens de seks met een ander. Het idee bestaat namelijk bij veel mensen dat zo’n speeltje een concurrent is. Zo van: ik kan mijn partner blijkbaar niet bevredigen, dus daarom moet er een speeltje bij en kan ik oprotten. Maar zie het speeltje eens als een teamgenoot. Kijk eens naar hoe jij kunt samenwerken met dat speeltje om je partner nóg meer genot te bezorgen. Want laten we wel wezen: als jij het als een belediging ziet, zo’n speeltje, dan heb je wat egowerk te doen. Het gaat in bed niet om het verdedigen van je eer of whatever, maar om het genot van je partner. Als dat van alle partijen de insteek is, heb je meestal een heel leuke avond. Of dag.

Heel veel mensen, zéker niet alleen vrouwen, hebben speeltjes. Ergens in een schoenendoos, onder hun bed, in het nachtkastje; ergens. Maar vaak zijn die speeltjes dus een geheim voor hun partners of worden ze alleen gebruikt tijdens het masturberen. Als ik vraag waarom ze hun speeltjes verstoppen, is het antwoord meestal toch de angst om gezien te worden als een oversekste freak. Maar zijn we dat niet stiekem allemaal? Geintje (of toch niet). Maar als je de keuze had om óf heel lekkere seks te hebben met één orgasme of nóg lekkerdere seks te hebben met pak ’m beet drie orgasmes en extra stimulatie, zou je dan niet, al is het af en toe op een regenachtige zondag, de laatste optie kiezen?

En kijk, ik blijf eerlijk: een speeltje introduceren tijdens de eerste keer seks met iemand heb ik nog nooit gedurfd. Omdat ook in mijn hoofd het idee bestaat dat het eerst moet ‘lukken’ zonder toevoegingen. Dat ik iemand eerst een ‘eerlijke kans’ moet geven. Stom hè? Want mét vibrator zou ik die eerste keren wel een orgasme hebben en dat is op zich best lekker. Dief van mijn eigen geluk.

Ik zou hier heel lang over kunnen praten, maar ik heb nog maar zeventig woorden. Daarom geef ik wat korte tips en stof tot nadenken.

* Als je een speeltje wilt introduceren, bespreek dat dan eerst buiten de seks om. Dan heeft je partner genoeg ruimte om vragen te stellen en zich voor te bereiden.

* Het zou leuk zijn als meer heteromannen vibrators zouden kopen voor in hun eigen huis, om ze te kunnen aanbieden aan hun bedpartners. (Koop een toycleaner/gebruik condooms).

* Doe eerst zelf voor hoe je het speeltje gebruikt en laat het dan eventueel over aan de ander.

* Gebruik glijmiddel.

* Ga je binnenkort samen of alleen op reis? Pak die speeltjes in en vergeet niet ongemakkelijk te lachen bij de bagagecontrole.

joy.delima@volkskrant.nl