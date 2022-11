Wees a.u.b. voorzichtig, klassiek heeft het al moeilijk genoeg

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Ik moet de klimaatactivist die woensdagavond een concert verstoorde in het Amsterdamse Concertgebouw een compliment geven. De man besloot zijn klimaatprotest te houden op Allerzielen tijdens een uitvoering van het Requiem van Giuseppe Verdi door het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano. Terwijl het laatste akkoord van het Tuba mirum uitklonk stond hij op, de telefoon als spiekbriefje in de hand, om ‘Sorry, dit is een noodgeval!’ de zaal in te schallen. Zijn verhaal over de klimaatcrisis en overstromingen in Nigeria werd al snel overstemd door boegeroep. Na een halve minuut werd hij door een paar bezoekers op ruwe wijze weggetrokken en de zaal uit gewerkt.

Het compliment: de activist had met zijn kameraden een heel musicologisch verantwoord stuk uitgekozen. In geen Dies irae, over de dag des oordeels, knettert het hellevuur zo hard als in dat van Verdi. Het cliché wil dat Verdi’s dodenmis eigenlijk zijn beste opera is. Vooral het Domine Jesu Christe is bloedmooi. Goed dus dat hij dit meesterwerk ook even bij de lezers van De Telegraaf (waar de klassieke muziek verder uit de kolommen is verdwenen) onder de aandacht heeft gebracht. Bedankt!

(Verder heeft hij ook gewoon gelijk – als we zo doorgaan met die olie, gaan we iets eerder dood dan gepland.)

Minder blij was ik met hoe het klassiekemuziekpubliek in beeld kwam. De uitzetting ging gepaard met geklap en gejoel. Het gaf de socialemediameute te linkerzijde de gelegenheid om de concertbezoekers af te schilderen als verwende elitaire boomers met ‘luxe leventjes’ die hun ‘avondje uit’ belangrijker vinden dan de toekomst van hun kleinkinderen (een klassiek concert ‘een avondje uit’ noemen: dan weet je direct dat diegene er geen pepernoot van snapt).

De actievoerders zullen zeer bewust voor het Concertgebouw hebben gekozen. De PVV en VVD framen klassieke muziek al jaren als iets voor de elite in plaats van iets voor mensen die toevallig van klassieke muziek houden, en dit is dé tempel, met kroonluchters bovendien. Een progressieve milieuclub maakt nu dankbaar gebruik van het door rechts geladen imago.

Na een door klimaatactivisten verstoord concert in 2019, destijds grotendeels door het publiek genegeerd, waarschuwde Concertgebouw-directeur Simon Reinink er al voor: je weet nooit hoe de bezoekers reageren op een actie, voor hetzelfde geld zit er iemand in de zaal die zo boos wordt dat hij een demonstrant aanvalt. Voor wie nooit bij een klassiek concert is geweest – waar op misschien een ongelukkige hoester na iedereen in opperste concentratie luistert, afgesloten van de buitenwereld – is het misschien moeilijk te begrijpen, maar als iemand ineens hard begint te roepen, voelt dat alsof je uit je remslaap wordt gehaald. Vanuit het perspectief van de musicus: alsof je als marathonloper halverwege omver wordt geschoffeld. Dit geldt in de klassieke muziek gewoon als een vergrijp.

Nee, zonder zuurstof geen muziek, maar alsjeblieft: wees voorzichtig met deze kwetsbare kunstvorm. Die heeft al problemen genoeg. De zalen zitten sinds corona zelden vol. Er is nog steeds virusangst, velen hebben minder te besteden door de inflatie en ook de zalen worstelen met hogere energierekeningen. Het dedain van links kan de sector er niet bij hebben. En uiteindelijk is de concertzaal de plek waar we al die problemen heel even kunnen vergeten.