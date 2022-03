Weer ziet Mark Rutte zich gedwongen een ondoordacht plan toch maar weer in te trekken

De kostendelersnorm van Rutte II jaagt jongeren te vroeg uit het ouderlijk huis. Rutte IV heeft meer oog voor de realiteit dan Rutte II.

En weer ziet minister-president Rutte zich gedwongen een maatregel in te trekken die enkele jaren geleden door een kabinet met zijn naam nog te vuur en te zwaard werd verdedigd. De kostendelersnorm was van meet af aan een van de meest omstreden maatregelen van Rutte II. Het idee was dat samenwonen goedkoper is dan alleen leven, omdat veel kosten worden gedeeld. Dan is er minder uitkering nodig.

Op papier was dat nog wel te volgen, in de praktijk dienden zich onvoorziene gevolgen aan. De meeste aandacht ging in eerste instantie naar het effect op de AOW. Wie als AOW’er met een eigen kind ging samenwonen, ontving opeens een lagere uitkering. Terwijl datzelfde kabinet bezuinigde op de thuiszorg en mensen opriep meer naar elkaar om te kijken, sorteerde de nieuwe norm een heel ander effect: het bleek het sein voor families om plannen af te blazen om met hun hulpbehoevende ouders te gaan samenwonen. De oppositie sprak van een ‘mantelzorgboete’ en van dat etiket kwam de maatregel niet meer af totdat die weer werd ingetrokken.

In de bijstand heeft dat langer geduurd, maar nu is het toch zover: Rutte IV verzacht de norm die gemeenten verplicht te korten op de bijstandsuitkering zodra mensen samenwonen met kinderen van 21 jaar of ouder. De nieuwe leeftijdsgrens gaat naar 27.

Beter laat dan nooit, want ook hier was het effect averechts. Bijstandsgerechtigden zagen zich gedwongen hun kinderen bij het bereiken van hun 21ste verjaardag te vragen uit huis te vertrekken. Die trend, in combinatie met het enorme tekort aan betaalbare woningen, droeg wezenlijk bij aan de snelle groei van het aantal jonge dak- en thuislozen. Agenten, artsen en welzijnsorganisaties trokken al snel aan de bel.

Minister Schouten onderkent het probleem en grijpt in per 1 januari 2023. Een brede parlementaire meerderheid zal haar steunen. Nu maar hopen dat diezelfde meerderheid inmiddels doorheeft dat al te stoere bezuinigingen in toch al sterk versoberde sociale zekerheid op papier ‘streng maar rechtvaardig’ ogen terwijl ze in de praktijk nogal eens anders uitpakken. Het gevolg is dat ze te vaak binnen enkele jaren moeten worden teruggedraaid of aanmerkelijk verzacht. Maar dan is de schade al aangericht.

Voorlopig is er genoeg geëxperimenteerd.