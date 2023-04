Weer een gratis fietsenplan mislukt. We leren niet van de geschiedenis

Een medewerker van Bicimad, zoals de elektrische deelfiets in de Spaanse hoofdstad heet, bekijkt een van de rijwielen. Beeld ANP / AFP

Oei, weer een gratis fietsenplan mislukt. Ditmaal in Madrid. En tegelijkertijd een voorbeeld van niet leren van de geschiedenis. Al in 1965 kwam het Witte Fietsenplan van Jasper Grootveld niet van de grond.

Toen Johan Cruijff in 1969 mijn vaders AMS Hotel Holland in de P.C. Hooftstraat opende, werd tegelijkertijd een gratis fietsenplan geïntroduceerd. Mijn vader, Jan Werners, had zo’n dertig oranje fietsen aangeschaft en droomde ervan dat zijn gasten heerlijk door het Vondelpark en het centrum van Amsterdam konden fietsen. Dat zal ook wel zijn gebeurd, maar feit is dat later de ene na de andere fiets óf kapot ging óf nooit meer terugkwam.

Fietsenplan ter ziele.

Toen ik in 1973 in de Korte Leidsedwarsstraat ging wonen, stond er zo’n oranje fiets aan de overkant. Ik eropaf. Tja, de nieuwe eigenaar had de fiets ‘ergens’ in de stad gekocht. Enfin, had er tenminste nog iemand profijt van.

Anna Werners, Zutphen

Gratis eten

Minister Dennis Wiersma is een empathisch ingestelde minister. Hij geeft extra budget voor gratis eten op school voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Op zich een goed initiatief, maar hiermee wordt ook de kansenongelijkheid onnodig uitvergroot. De tegenstelling tussen rijk en arm wordt pijnlijk zichtbaar. Geef dat geld aan de gezinnen zelf, zodat de ouders wel in staat zijn om hun kinderen voldoende eten te geven.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede

Gratis eten (2)

Het door de overheid gesubsidieerde programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen is woensdag van start gegaan. Maar is dat nieuw? Dat programma is al vele jaren eerder gestart. Op Bonaire subsidieert de gemeentelijke overheid al sinds 2012 de Stichting Voeding op school, die elke schooldag gratis ontbijt verzorgt voor de meer dan vijfhonderd kwetsbare leerlingen van de scholen op het eiland.

Gerrit van der Meij, Den Haag

Boeren

Nog even over de BBB. De boeren dus, die zo belangrijk zijn voor ons voedsel. Wekenlang was er bij geen enkele supermarkt boerenkool te krijgen. Blijkt uit Spanje te komen. Vandaag at ik spruiten. Die waren zo volkomen zonder ook maar enige smaak, dat ik ze heb weggegooid. Kwamen uit Engeland. Is er ergens een boer met voldoende verstand om mij dat uit te leggen?

Mark van den Bergh, Burgerbrug

Woord

Vorige week kopte Sander Donkers zijn column: weggezelligd. Wat een heerlijk woord en breed inzetbaar. We gezelligen wat weg! Maar ook te gebruiken voor de meute die vreedzaam haar standpunt over het klimaat vormgeeft op de A12.

Het zijn op dat moment weggezelligen. Of, specifieker, ze voeren actie met een hoop weggezelligheid. Er zijn immers ook kinderen bij. Maar dan wordt om onduidelijke redenen besloten dat de snelweg moet worden ontruimd. Wég gezelligheid!

Tryanka Westra, Assen

Gé en Arie

In de overlijdensadvertentie van de VPRO voor Wim de Bie zijn Gé en Arie Temmes verwisseld. Arie leeft, ik hoop nog heel lang.

Jeroen van der Schaal, Amersfoort

Topografie

De verslaggevers van van uw krant blinken niet altijd uit in kennis van de topografie van, met name, niet-Randstedelijk Nederland. Toine Heijmans maakt dat met zijn verslag in de krant van 30 maart (‘In Juinen’) in één klap helemaal goed. Hulde!

Maarten Versteegh, Doesburg

Verduurzaming

‘Kabinet moet verduurzaming huizen met miljarden subsidiëren’. Gebruik hiervoor de subsidie die aan de fossiele industrie wordt gegeven. Ik zeg: win-win.

Laura van Gend, Groesbeek

Blikjes

Per 1 april wordt er statiegeld op blikjes ingevoerd. In Duitsland is dat er al langer. Daarom kopen in het grensgebied Duitsers blikjes in Nederland. Ook na 1 april. Verkopers hebben namelijk pallets vol blikjes ingekocht, die ze ook na 1 april nog zonder statiegeld mogen verkopen. Geen grap.

Ad van Dam, Amsterdam

Woordkraker

Met veel plezier maak ik op woensdag in de Volkskrant de woordkraker. Op donderdag kijk ik dan of mijn oplossingen correct zijn. Zo keek ik ook deze donderdagochtend of bij 8 horizontaal (de omschrijving luidt: Een luide stem, maar geen inbreng) inderdaad ‘uithaal’ ingevuld moest worden.

Tot mijn stomme verbazing staat bij 8 horizontaal als oplossing: ultra. Hoe een woord van vijf letters de oplossing kan zijn voor een woord dat zeven letters moet tellen, is mij een raadsel. Kom ik nu nooit te weten of mijn oplossing correct is?

Rudy Schreijnders, Maarssen

Suitcase Challenge

Eindelijk is de Arbeidsinspectie in actie gekomen vanwege de werkomstandigheden van de ‘koffergooiers’. De eisen zijn echter ‘conventioneel’: tilapparatuur, schonere lucht, automatisering. Waarom geen radicalere innovatie in de bagageafhandeling?

In heel veel branches is de ‘arbeidsinzet’ van de klant een deel van het antwoord op personeelskosten. Zelfscannen en afrekenen in de supermarkt, afhaalbuffetten in restaurants, selfservice aan de pomp, in wasserettes, enzovoort. Ik stel voor een clubje Delftse studenten aan het werk te zetten. Bij dezen een begin.

De ruimbagage wordt in de vertrekhal door de reiziger op de band voor de securitycheck geplaatst. Na de securitycheck staan – niet in de vertrekhal, maar bij de gate – duidelijk herkenbaar bij de eigen vlucht horend vakkenrekken op pallets. Nee, niet zo’n metalen gevaarte – daar zit veel te veel lucht in – maar een rek met opblaasbare ‘ribben’ zoals je wel ziet bij tenten en bij opblaaskastelen. Met door lucht gepolsterde vakwanden.

De reizigers schuiven aan de open kant van het rek hun koffer in een vak en gaan door de gate. Aan het einde van de incheck dekt ladingspersoneel de voorkant van het rek volledig af (industriële ritsen). Vervolgens laat je de lucht uit de ribben en wikkelt krimpfolie om de kofferverzameling heen. Heftruck eronder en hup, in het ruim. In de aankomsthal van de bestemming: omgekeerde routine.

Geen ‘koffergooiers’ met voorspelbare schade aan het bewegingsapparaat, niks elke koffer labelen, nooit een koffer kwijt, enorme ruimtebesparing van boven- en ondergrondse transportbanden, geen grote bagagehallen met één voor één koffers bij aankomst. Enorme personeelsreductie. Zet hem op TU-Delft, na de Solar Challenge nu de Suitcase Challenge!

Ludo Grégoire, bewegingswetenschapper, Leiden