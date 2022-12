Wednesday Addams, het techkritische stemmetje in je hoofd

Logica is niet het eerste waarvoor ik mensen naar TikTok zou verwijzen, maar mijn lage verwachtingen op dat gebied hadden niet kunnen voorkomen dat ik toch weer in totale verwarring was door een stel tieners en twintigers. Het waren er een heleboel en ze playbackten in korte video’s mee met teksten uit Wednesday, de nieuwe Netflix-hit over Wednesday Addams (de serie werd geregisseerd door Tim Burton en is na twee weken al een van de best bekeken Netflix-series ooit). Het is een van de vele remakes en adaptaties van The Addams Family, maar de eerste die zich focust op de enige dochter van Morticia en Gomez, hier een stuurse 16-jarige met nog altijd macabere fascinaties en een sterke weerzin tegen alles wat ademt.

In het audiofragment dat voor de tiktoks wordt gebruikt, zijn verschillende citaten van Wednesday achter elkaar geplakt. ‘Ik vind sociale media een zielloos zwart gat van betekenisloze bevestiging’, zegt de Addams-telg bijvoorbeeld. En: ‘Ik heb geen telefoon, ik weiger een slaaf te zijn van technologie.’ In het laatste citaat van de compilatie richt de pubermisantroop zich tot haar kamergenootje Enid, een sprankelend, goedlachs meisje dat wél op TikTok en Instagram zit en derhalve bekend is met het concept emoji’s: ‘Je volgers zijn duidelijk imbecielen. Ze reageren op je verhalen met geestdodende plaatjes.’

Beeld TikTok

De tiktokkers die in de huid van de jonge techpessimist kruipen, bewegen hun lippen zo goed mogelijk mee met haar woorden. Ze kijken ondertussen in de camera’s van hun smartphones en uploaden de filmpjes nadien snel op TikTok. Velen hebben zich met zorg uitgedost als Wednesday: in het zwart gekleed, kant, spinnenwebben, twee vlechten die losjes over de schouders hangen.

En dit is slechts één variant van de online Wednesday-gekte, naast de talloze memes, plaatjes met quotes en het excentrieke dansje op Goo Goo Muck van The Cramps, dat speciaal voor TikTok gechoreografeerd lijkt. Het jarentachtignummer schoot omhoog in de streaminglijsten, alles Wednesday-gerelateerd gaat viral. De ster van de show zou natuurlijk niets dan minachting voelen voor haar imitators en andere fans. Zie ze toch hun tijd verkwanselen op het internet, smachtend naar digitale erkenning van vreemden, vage bekenden en een incidentele vriend.

Misschien is het personage daarom wel zo populair: ze vertolkt het stemmetje dat iedereen hoort tijdens het doelloos scrollen, swipen, klikken en liken. Verleidelijk om daar ondanks dat stemmetje mee door te gaan – hersenen zijn dol op dopamine en sociale media zijn ontworpen met verslavingsgevoeligheid in het achterhoofd – maar niemand kijkt in december terug op het afgelopen jaar en denkt: had ik maar méér op mijn telefoon zitten kijken, in 2023 ga ik nóg minder boeken lezen en mijn schermtijd gierend uit de bocht laten vliegen.

Wat dat betreft is het makkelijker om Wednesday na te praten op TikTok, dan om haar woorden in de praktijk te brengen. Al is er animo genoeg. ‘Eerlijk, na dit filmpje wil ik mijn telefoon wegdoen en een typemachine kopen’, reageert tiktokker Teddy. Verderop schrijft ene Claudia: ‘Dit is de beste definitie van sociale media die ik ooit heb gehoord.’ Ook @HufflepuffQueen schaart zich achter Wednesdays kritiek, maar lijkt tevens haar zwartgallige wereldbeeld te hebben overgenomen: ‘Ze heeft een punt. Jammer dat het voor ons al te laat is.’