We zullen meer protesten tegen nieuwe laadpalen gaan zien

De komende tien jaar moeten er in Nederland 1,7 miljoen laadpalen voor elektrische auto’s bij en als het aan Jack en Marjon ligt, komt er alvast geen aan de Steenovenweg in Deurne. Marjon: ‘Het was net rustig en nou komen ze hier weer een beetje de dienst uitmaken.’

Het Eindhovens Dagblad schreef beknopt over een buurt die ‘woest’ zou zijn en daarom bij de bezwaarcommissie van Deurne protesteerde. Ze konden geen parkeerplaats missen voor een laadpaal, daar was in het verleden al zo hard om gevochten dat er banden lek waren gestoken.

In het stukje staan geen namen, ED-verslaggever Daphne Broers helpt me verder. Het blijkt te gaan om vier personen: Jack en Marjon en twee buren. De bezwaarmakers willen opnieuw zonder verdere namen in de krant, ‘omdat onze kinderen erop worden aangekeken’.

De Steenovenweg, waar de laadpaal moet komen. Beeld Margriet Oostveen

De komende tijd zullen we meer protesten tegen laadpalen gaan zien. De bezwaarprocedures dringen al door tot de Raad van State, blijkt bij navraag. Zelf werd ik ook even redeloos nimby toen onlangs precies op de schaarse parkeerruimte voor mijn huis een laadpaal voor twee elektrische auto’s bleek gepland.

Je berust er dan toch maar in: in 2030 moeten we allemaal elektrisch rijden en Nederland telt nog maar zo’n 51 duizend openbare oplaadpunten.

Jack en Marjon zijn buschauffeur en verpleegkundige, Marjon werkte lang op een covidafdeling. Hun twee dochters, van wie er een nog thuis woont, werken ook in de zorg. Omdat ze allemaal onregelmatige diensten hebben, heeft ieder een eigen autootje. Op hun krappe oprit parkeren ze liever niet achter elkaar: als Jack na een late dienst ’s nachts om kwart over twee thuiskomt, weet hij dat Marion er ’s ochtends langs moet kunnen voor een vroege dienst.

Jack en Marjon zamelden destijds zelf nog handtekeningen in voor nieuwbouw tegenover hun huis. Gezellig. Er kwam een rijtje starterswoningen, met twaalf geplande openbare parkeerplaatsen voor de deur. Jack bedong al tijdens het bestemmingsplan via de Raad van State dat het er veertien zouden worden. Konden ze zelf tenminste ook parkeren.

De nieuwe bewoners trokken in 2019 in hun huizen. Jack en Marjon wilden een grote welkomst-barbecue organiseren. De buurman had al subsidie aangevraagd bij Het Oranje Fonds, voor initiatieven ‘die mensen verbinden’. Tot een nieuwe bewoner boos werd over hun vier auto’s op ‘zijn’ parkeerplaatsen. Op een avond stak hij hun banden lek. ‘Toen hebben we de boel snel afgeblazen.’ De man moest de schade vergoeden.

‘Alle mensen denken dat ze hier recht hebben op een parkeerplaats voor de deur’, zegt een overbuurvrouw in de nieuwbouw zuchtend. ‘Maar verderop is plaats genoeg, dan lóóp je toch een stukje? Dat doe ik ook.’ Zij werkt achter een bureau.

Jack parkeert sindsdien soms met geheven middelvinger, zagen mensen in de nieuwbouw: ‘Het komt wel van twee kanten’. Hoe dan ook: misschien niet de beste plaats voor een laadpaal.

Ik bel verantwoordelijk wethouder Helm Verhees. Aan de lange opsomming van zijn bezigheden op de gemeentewebsite zie je meteen hoe wethouders teveel voor hun kiezen krijgen. Ik vraag waarom zo’n laadpaal nu net hier moet komen. De aanvraag kwam van een bewoner een straat verderop, met zeeën van ruimte voor de deur. ‘Wij voeren het beleid zoals we het beleid voeren’, zegt de wethouder. ‘Vattenfall kiest.’

Om hun 1,7 miljoen laadpalen snel in de grond te krijgen, nemen bedrijven de logistiek graag over. Vattenfall, met ruim 9.000 laadpalen in de publieke ruimte, doet veel in Limburg en Noord-Brabant. Vattenfall koos ook de plaats voor de nieuwe paal aan de Steenovenweg. Ik vraag ze hoe. Vattenfall noemt een lijst redelijke criteria, zoals ‘minstens op 300 meter van een andere laadpaal’. Ook plaatsen ze ‘proactief’ op voorgeselecteerde plaatsen ‘op basis van prognose van laadbehoefte’. Vattenfall weet hoeveel bezwaarmakers er zijn en biedt dus ‘ruimte voor participatietrajecten waarin bewoners meedenken’. Maar alleen als de gemeente daarom vraagt.

Bij de bezwaarcommissie zat ook een ambtenaar namens de gemeente. Marjon: ‘Die zei meteen dat ze niet luisteren naar bezwaarmakers.’ Jack: ‘Waar heb je als gemeente dan in jezusnaam nog een bezwáárcommissie voor?’

En zij zijn verdomme buschauffeur en verpleegkundige, met je ‘cruciale beroepen’. Dus nu gaan ze tot het gaatje. Desnoods weer tot aan de Raad van State.