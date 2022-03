We zouden dit keer sneller door de rites van de zuigelingentijd gaan dan me lief was

In de Volendamse viswinkel in het aangrenzende dorp, de natuurlijke ontmoetingsplaats van gehaaste moeders, kantoorklerken in schafttijd en gepensioneerde haringhappers op een kruk voor het raam, boog de verkoopster, een flinke vrouw die was geboren in de visindustrie en dood zou gaan in de visindustrie, zich naar Frida met een visfrietje in haar roodrauwe werkershanden. ‘Kijk eens meid’, zei ze in Waterlandse dialect. ‘Daar zijn je zusters ook altijd dol op.’ Vanuit de kinderwagen werd naar mij gekeken, poortwachter in een wereld vol nieuwe gezichten. ‘Goed volk, hoor’, zei ik geruststellend. Daarna, tegen de verkoopster: ‘Maar ze heeft nog maar twee tandjes.’ De vrouw maakte een gebaar. ‘Ken best.’

Even later liepen we weer buiten, paar stukken zalm onder in de wagen. Ik kon hier nog steeds niet lopen zonder te zien waar ik vroeger had gefietst, van en naar school, elke dag, langs de snackbar waar we kwamen voor Ras-patat, later voor blikjes bier, langs het brede water van de Zaan met daarachter het huis van oom Piet, een van mijn moeders negen broers, en langs de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk die onlangs voor een schertsprijs was verkocht, tot afschuw van de pastoor, en waar nu appartementen in werden gebouwd. Ik had er eens een kaarsje opgestoken voor mijn vriendin Carlijn, het gastenboek waarin de gemeenschap in blauw ballpoint het leven en de dood trachtte te begrijpen had me ontroerd.

De wind blies een plastic tas voort, ik trok de kap van de wagen iets verder naar voren.

Negen maanden was ze inmiddels, negen maanden waarin Frida tanden had gekregen, van liggen naar zitten was gegaan, voorkeuren had ontwikkeld, haar stem had laten horen, haar zussen leerde kennen, meiden met een groeiende nieuwsgierigheid naar make-up, naar pronken, en terwijl die kleine – geen replica maar wel iets wat er verdomd veel op leek – de kunst afkeek, begreep ik dat we dit keer sneller door de rites van de zuigelingentijd zouden gaan dan me lief was. De box was al een verdieping lager gezet, flesvoeding had het van me overgenomen, mijn eigen wens, een uitbreiding van mijn vrijheden, en toch had ik op zitten hikken tegen de laatste keer en vond ik telkens nieuwe redenen om het nog een beetje uit te stellen. Stel je niet aan, zei ik ten slotte tegen mezelf, alle dingen gaan voorbij, daar komen dan weer andere voor terug, zo is het leven, maar de nabijheid van een drinkend kind, de geluidjes, de teentjes die zich ondertussen in mijn buik krulden... Die bewegende oortjes. ‘Let op de oortjes, als die bewegen zit je goed’, had de kraamhulp gezegd bij de eerste, toen ik het nog nodig had om bevestigd te worden. Nu was er niemand meer bij, was het alleen zij en ik, een ogenblik van rust in de slopende volheid van de dag, het klassieke moederdrama, en ik moest nog maar zien hoe ik die rust terug zou krijgen, áls ik die al terug zou krijgen.

Of ja, natuurlijk wel.

Er kwam een nieuwe fase aan, een versnelling en vertraging tegelijkertijd. De kinderwagen zou plaatsmaken voor een zitje op de fiets, en niet lang daarna zou ze zelf gaan lopen, stappestap, onze wereld vergroot maar de details kleiner, kijk hier een mier en daar een stoep, de hartslag nog meer naar beneden. Ze zou gaan praten en ik zou goed opletten, mama, zodat ik later nooit hoefde te zeggen dat ik het moment had gemist, en het zouden deze dagen van respijt zijn die ik me later zou herinneren als de fijnste, als een puzzel van twee stukjes.

Vanuit de wagen klonk gebrabbel. Twee waterblauwe ogen zochten me op, nog één keer bevestiging, en daarna keken ze weg, de wijde wereld in. Het visfrietje was op.