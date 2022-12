We zijn wel degelijk bereid een prijs te betalen, zelfs ons leven te geven, voor onze manier van leven

Een column van Janan Ganesh in de Financial Times op 16 september stemde mij dit jaar optimistischer over de weerbaarheid van de democratie. In ‘De mythe van de westerse decadentie’ stelt Ganesh dat hoewel de gemiddelde westerling niet de grote Verlichtingsfilosofen heeft gelezen, we wel degelijk bereid zijn om een prijs te betalen en zelfs ons leven te geven voor onze manier van leven die gebaseerd is op de persoonlijke autonomie.

OVER DEZE EINDEJAARSCOLUMN Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Heleen Mees, econoom.

Ganesh beschrijft hoe hij in een restaurant drie verschillende wijnen proefde om de juiste combinatie te vinden bij zijn voorgerecht met makreel en dille en dat hij het restaurant licht gepikeerd verliet omdat het hem niet gelukt was. Maar dat we zo decadent kunnen leven, betekent niet dat we geen offers willen brengen om onze decadente levensstijl te beschermen.

De fout die vaak wordt gemaakt, schrijft Ganesh, is om de essentie van het liberalisme (dat compromisgericht is) te verwarren met de mate waarin we aan het liberalisme hechten (waar we geen compromissen over willen sluiten). Het liberalisme bevat weinig concrete voorschriften, maar laat mensen vrij om binnen een raamwerk van regels zelf keuzes te maken.

Francis Fukuyama schreef op 4 maart in diezelfde ­Financial Times dat een Russische nederlaag in Oekraïne de wereld zou laten zien wat de waarde is van een liberale ­wereldorde – en de geest van 1989 weer tot leven zou wekken. De Russen zijn ondanks de geweldige moed die de Oekraïners hebben getoond, jammer genoeg nog niet verslagen. Maar 2022 is een slecht jaar geweest voor autocraten en in het bijzonder voor Vladimir Poetin.