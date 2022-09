We zijn op het punt gekomen dat de overheid ons om ons telefoongebruik als verslaafden behandelt

Een fervent SBS 6-kijker ben ik niet, maar sommige uitspraken van de Meilandjes hebben ook mij weten te bereiken. ‘Wijnen, wijnen, wijnen’ is er zo eentje, de veni, vidi, vici van het Nederlandse realitywezen. Maar ook Martien Meilands gevleugelde ‘mij nie bellen’ wist op een dag uit Chateau Meiland te ontsnappen en zonder zijn geestelijk vader de wijde wereld in te trekken. Hij wordt sindsdien gebruikt in memes, gifjes en op de werkvloer, staat op truien, linnen tasjes en mokken. ‘Mij nie bellen’ heeft weinig met bellen te maken, maar kan eigenlijk van alles betekenen: laat me met rust, bemoei je er niet meer, ik heb wel wat beters te doen, zoek het lekker uit.

Die meerduidigheid geldt niet voor ‘Mij nie appen!’, de Chateau Meiland-geïnspireerde slogan die deze week werd geïntroduceerd in een overheidscampagne tegen appen in het verkeer. De campagne richt zich voor de verandering niet op de appende verkeersdeelnemers zelf, maar op degenen die hun schermpjes doen oplichten, terwijl ze hun ogen eigenlijk op de weg moeten houden. Vragen over het eten? Mij nie appen! Ben je er al bijna? Mij nie appen! Kun je nog even snel naar dit document kijken? Mij nie appen!

Op de website van de Rijksoverheid licht minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het spotje toe: ‘Met de Mono-campagne willen we stimuleren dat mensen onderweg geen berichten lezen of schrijven. Dat is niet altijd even makkelijk. Je kunt je vrienden, collega’s of familie daarmee helpen: wacht even met dat berichtje versturen tot je weet dat diegene veilig is aangekomen.’

Hoe dat in de praktijk zou moeten werken, wordt in het spotje verduidelijkt. ‘Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent, zo raak je niet afgeleid.’ De vraag is alleen wie die ‘anderen’ zijn. Je hele contactenlijst? Alleen je moeder en je beste vriend? Moet je ze vervolgens ook laten weten dat je bent aangekomen en het appverbod niet langer van kracht is? En is dat niet een erg omslachtige manier om ervoor te zorgen dat je, hoe zal ik het zeggen, gewoon héél even niet naar dat verdomde schermpje kijkt?

Of hebben we onszelf echt niet meer in de hand? Nee, zeggen de cijfers waar de campagne zich op baseert. Een groot deel van de Nederlanders leest ook onderweg berichtjes die binnenkomen, jongeren voorop. De generatie die wit wegtrekt bij een inkomende oproep, lijkt banger voor bellen dan voor een kettingbotsing.

En natuurlijk zijn de implicaties voor het verkeer belangrijk, maar ze zijn het gevolg van een groter probleem: dat we weerloos zijn tegen onze smartphones en dat als een vaststaand gegeven zijn gaan beschouwen. Iets waar we omheen moeten werken met allerlei afspraken. Als jij mij tussen half 12 en 1 niet appt, dan app ik jou vanavond ook niet, deal? We hebben de voordeur nu eenmaal opengezet voor een onophoudelijke stroom aan notificaties en andere verslavende elementen, probeer hem nu maar weer eens dicht te gooien.

Onze dopaminelevels en aandachtsspanne worden continu beïnvloedt door toegespitste advertenties, clickbait en algoritmes die onze diepste geheimen kennen, maar dat hoort nu eenmaal bij deze tijd, toch? En die smartphone cold turkey wegleggen is geen optie, want we gebruiken hem ook als agenda, wekker en fotocamera, voor bankzaken, het weerbericht en om muziek te luisteren.

En nu zijn we sluipenderwijs op het punt gekomen dat de overheid ons als verslaafden behandelt. Als Anonieme Appers die een buddy of sponsor nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. Misschien is die andere Martien Meiland-uitspraak toch beter op zijn plaats: ‘Als ik eraan denk, dan moet ik bijna janken.’