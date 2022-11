Vluchtelingen die zijn gered op de Middellandse Zee worden aan land geholpen in Paleochora, op het Griekse eiland Kreta. Beeld AFP

Brief van de dag

Er is maar één ding dat extreem-rechts in de kaart speelt en dat is zeggen dat Nederland de asielstroom niet aan kan, zoals Pieter Heerma. Angela Merkel had dat beter begrepen met Wir schaffen das.

Intensieve grenscontroles? De afspraken over de buitengrenzen bieden landen zoals Nederland al kansen te over om vluchtelingen te weren. Met alle boos­aardige gevolgen aan de buitengrenzen van de EU tot gevolg, waar vluchtelingen op elkaar gepakt zitten in opvangkampen die mensonwaardig zijn.

Natuurlijk blokkeert links het verzamelen van biometrische data van vluchtelingen. We leven namelijk gelukkig niet op de animal farm die George Orwell schetste met some animals are more equal than others. Heerma benoemt het werkelijke probleem zelf: dat wij willen bepalen wie toegang krijgt tot ons grondgebied. Tot onze welvaart. Wij bepalen op neo­kolonialistische wijze dat we voordeel willen blijven halen uit afspraken, zoals het zoutcontract tussen Frankrijk en Tunesië.

Mensen vluchten naar ons toe omdat zij in hun eigen land geen bestaan kunnen opbouwen en dat komt doordat wij nog steeds profijt trekken van wat hun land te bieden heeft. We zijn nog net zo schandalig bezig als in de VOC-tijd.

Dus geld uitgeven aan grenscontroles en biometrische gegevens, nog meer geld pompen in controle uitoefenen op de ­migratiestroom? Nou nee: eerlijk betalen voor wat wij in de EU kopen bij de landen waar deze mensen vandaan komen. En daarbovenop: investeren in die landen, zodat zij eindelijk de kans krijgen zich ­fatsoenlijk te ontwikkelen, met goede ­gezondheidszorg en onderwijs.

Beste Pieter Heerma, u bent toch van het CDA? Rechts, midden of links, wie ­gelooft in God moet in de eerste plaats de koek eerlijk willen delen.

Hermine Brinkman, Amsterdam

Ergerlijk

Op de onlangs afgesloten klimaatcon­ferentie in Egypte heeft men ook becijferd dat de oorlog in Oekraïne tot nu toe 100 miljoen ton extra CO2-uitstoot heeft veroorzaakt. Het is alsof er een industrieland ter grootte van Nederland is bij gekomen. In dit verband, nog afgezien van het dieren- en menselijk leed, is het meer dan ergerlijk dat landen als China, India, Pakistan, alsmede een aantal Afrikaanse landen (waaronder Zuid-Afrika) en enkele Latijns-Amerikaanse landen, nog steeds weigeren de Russische invasie te veroordelen.

Niko van Dijk, Lelystad

Twee maten

In 1985 schreef Günter Wallraff in Ganz unten over de smalle marge in West-­Duitsland tussen de arbeidsmarkt in de bovenwereld en de minder zichtbare ­slavenmarkt, waar levensgevaar loert en menselijkheid ver te zoeken is. In veel westerse landen, die nu vervuld van eigen morele superioriteit de staf breken over Qatar, zou een Ganz unten-editie 2022 kunnen worden geschreven, zeker ook in Nederland.

De emir van Qatar verwijt het Westen een racistische benadering. Dat lijkt mij vergezocht, maar als hij zich zou beklagen over het meten met twee maten, dan geef ik hem groot gelijk. Iets met splinters en balken. En over mensenrechten in het algemeen: in veel westerse landen hebben die ook pas in de laatste decennia van de vorige eeuw meer aandacht gekregen, dus getuigt het van een gebrekkig geheugen als wij landen die nog niet zo ver zijn meteen maar als moreel verwerpelijk en achterlijk afschilderen. Daar wonen ook mensen (soms ook met een gasbel).

Bert Tellegen, Rotterdam

Tunnelfocus

In ons werk reist mijn team de hele ­wereld over om financiële instellingen te helpen bij investeringen in heel grote bouwprojecten. Daarbij gaat het ook altijd om de arbeidsomstandigheden. Gek genoeg is er bij Afrikaanse, Arabische en Aziatische bedrijven nooit echte onwil, maar vooral onbegrip. Wie bedoelen we eigenlijk? Ze doen al zo hun best.

Er zijn veel gesprekken nodig, en barrières te slechten, om op basis van deliberatie hen te laten snappen wat we nu ­eigenlijk bedoelen met schone huis­vesting, externe en interne klachten­procedures, en een sociaal en fysiek ­veilig werkklimaat – soms zelfs wat ­precies onder kinderarbeid wordt verstaan. Meestal huren we daar ook een lokale expert voor in, die onze ‘taal’ spreekt en die van het land. En daarmee de brug slaat. Het kernbegrip is dan ook cultural appropriateness van onze westerse normen.

Onze West-Europese eenzijdige focus op de zwakke plekken van Qatar, de rechten van arbeidsmigranten en lhbti’ers vind ik dan ook bijna kinderlijk. Net als de primaire boosheid die ermee gepaard gaat.

Raffael Argiolu, senior ESG Consultant Royal HaskoningDHV, Nijmegen

Van Gaal

De mooiste zin die ik deze week in de Volkskrant heb gelezen kwam uit de pen van Willem Vissers in zijn column van 23 november over Louis van Gaal. ‘De leeftijd neemt hem mee naar de gebreken van de ouderdom, maar ook naar de ­loutering van gerijpte wijsheid’ kon door een filosoof niet fraaier worden ­verwoord.

Harry van Sterkenburg, Vught

Mythe

Na het lezen van het artikel over de hardnekkige mythe van het Champions ­League-effect om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te verklaren liep ik door de gangen van het UMCG. Daar hangt een poster met het opschrift ‘Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door water te geven aan de wortels’. Blijkbaar weten ze daar wel hoe het moet.

Len Koetsier, Groningen

Autoriteiten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil gaan doen wat ze al jaren heeft ­nagelaten, namelijk scherp toezicht houden op onder andere energiebedrijven. Dat brengt mij direct bij de vraag of al die autoriteiten geen tandeloze tijgers zijn. In haar column heeft Danka Stuijver het over de wegkijkende Zorgautoriteit, de Kansspelautoriteit doet niets tegen de stortvloed aan reclames voor online gokken. Dan hebben we nog de Autoriteit Financiële Markten, die niet verderkomt dan waarschuwen voor in het verleden behaalde resultaten, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Misschien wordt het eens tijd om al deze instituten door te lichten en te kijken naar hún ­behaalde rendementen.

Edwin Wijnbergen, Den Haag

Voorspellingen

We moeten ophouden hele pagina’s in de Volkskrant te besteden aan winterprognoses. En ook andere seizoensprognoses. De diverse weerbedrijfjes willen scoren en proberen van alles. Er is echter maar één waarheid: de huidige weermodellen kunnen de ­atmosfeer gemiddeld circa zeven tot acht dagen vooruit berekenen. In de winter wat korter, in de zomer soms wat langer. Maar een heel seizoen is voorlopig onmogelijk. Hou ermee op, het heeft geen zin.

Tijmen de Boer, luchtvaart hoofdmeteoroloog b.d., Wijnjewoude