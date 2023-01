‘We zijn niet dichter bij een einde aan het geweld’

Tekening van drugsbaas Sergio Villarreal alias El Grande, in de rechtbank te New York. Beeld Jane Roseberg / Reuters

Mexico volgt deze weken met ingehouden adem het megaproces tegen Genaro García Luna dat maandag begon in de Verenigde Staten. García Luna is een van de grootste boeven – althans, dat moet in deze zaak blijken – die Mexico de afgelopen decennia voortbracht. Een boef in het pak van een topambtenaar bovendien: García Luna was vanaf 2001 hoofd van de speciale politie-eenheid AFI en vanaf 2006 minister van Openbare Veiligheid in het kabinet van de rechtse president Felipe Calderón (2006-2012).

Calderón verklaarde de oorlog aan de Mexicaanse drugskartels en ontketende een ongekend bloedvergieten. García Luna was zijn rechterhand in die strijd. Tegelijkertijd ontving García Luna, zo stellen getuigen, miljoenen van het Sinaloa-kartel. Ooit oppermachtig, nu staat hij in het beklaagdenbankje in dezelfde rechtbank waar drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán in 2019 werd berecht. En alle Mexicaanse media kijken mee.

Zo deed dagblad Milenio maandag verslag van de getuigenis van ‘El Grande’, de drugscrimineel Sergio Villarreal Barragán (alias ‘De Grote’). García Luna was spin in het web, stelde Villarreal, als AFI-baas opende hij smokkelroutes richting de VS, speelde hij politie-informatie door en voorzag kartelleden van uniformen en identiteitsbewijzen. ‘Zonder zijn hulp had het kartel nooit zo hard kunnen groeien.’

Verlekkerd

De saga is even triest als sensationeel, spannender dan de beste streamingseries. Eén man kijkt extra verlekkerd naar het schouwspel: de huidige linkse president Andrés Manuel López Obrador. ‘Pak een stoel, we gaan elke stap volgen’, zei hij vorige week in een van zijn dagelijkse persconferenties, ‘en geloof me, niemand zal zich vervelen.’ De zaak is een cadeau voor de president die zich presenteert als het eerste ‘schone’ Mexicaanse staatshoofd.

López Obrador weet dat het niet lang zal duren voordat de naam van zijn voorganger Calderón zal vallen in de rechtbank in New York. De grote vraag is: wist de ex-president dat zijn veiligheidsminister corrupt was (volgens ‘De Grote’ stond García Luna al sinds 2001 op de loonlijst van het Sinaloa-kartel). Calderón kon in elk geval weten welk vlees hij in de kuip haalde, schrijft journalist en schrijver Jorge Volpi in een column in dagblad Reforma.

Want toen had García Luna al bekend dat hij in 2005 als AFI-hoofd de arrestatie van twee vermeende kidnappers in scène had gezet. Hij deed dat, zo blijkt in de uitstekende Netflix-documentaire De zaak Cassez-Vallarta (gebaseerd op een boek van Volpi), om de media een spectaculair verhaal op de mouw te spelden en het blazoen van zijn onderzoekseenheid op te poetsen. ‘Calderón wist wie hij aannam: een man zonder scrupules.’

Narco-kopstukken

De naam van García Luna viel in de rechtszaak tegen drugsbaas El Chapo, nu staat hijzelf terecht. Zo zal het ook Calderón vergaan, voorspelt journalist Jesús Lemus deze week in zijn podcast. Lemus spreekt met kennis van zaken, Calderón zette hem vanwege zijn kritische verslaggeving jaren vast. In de gevangenis ontmoette hij tal van narco-kopstukken die hem uitgebreid over García Luna én Calderón vertelden.

Het watertanden van president López Obrador is niet zonder risico. Zijn regering wordt nog niet geplaagd door grote corruptieschandalen, maar als bestrijder van drugsgeweld heeft hij sinds zijn aantreden eind 2018 hopeloos gefaald. Onder Calderón schoot het jaarlijkse moordcijfer omhoog, toch vielen in de eerste vier jaar van López Obrador al meer doden dan tijdens de zes jaren van zijn voorganger.

‘Deze zaak verplicht ons tot reflectie. We zijn niet dichter bij een einde aan het geweld’, verzucht columnist León Krauze in de krant El Universal. ‘Het is onmogelijk om niet te wenen om deze Mexicaanse tragedie.’

Joost de Vries is correspondent in Mexico-Stad.