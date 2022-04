We zijn met huid en haar aan elkaar, én aan Rusland, overgeleverd

In de kluwen van belangen waar globalisering altijd op uitdraait en waar geen begin, einde of verantwoordelijkheden meer in te vinden zijn, is Rusland in de aanloop naar de Oekraïne-inval binnengelopen op de verkoop van olie. De prijzen van olie en gas zaten het afgelopen jaar in de lift na een paar mindere jaren. Uit de hele wereld en uit Europa in het bijzonder stroomden de dollars binnen in Moskou, met dank aan Jan, alleman en aan ons. Want er zijn fabrieken die moeten draaien en auto’s die moeten rijden en schoorstenen in de haven van Rotterdam die moeten roken. Zo ziet vooruitgang eruit.

Met die valuta zijn de Russen vervolgens uitbundig uit winkelen gegaan: vlak voor de invasie die tot de vernietiging van Oekraïne dreigt te leiden, stegen de Russische wapenaankopen en -productie naar meer dan 60 miljard euro, zo becijferde het Zweedse instituut Sipri dat onderzoek doet naar vraagstukken van vrede en oorlog en periodiek schattingen publiceert van de grootste defensie-uitgaven in de wereld.

En nu al dat geld is omgezet in moordwapens, zijn er van de weeromstuit wanhopige pogingen om de kluwen te ontrafelen. Russische olie-export frustreren. Olieboycot. Zoek gewoon een beginnetje en peuter net zo lang tot het draadje losraakt. Kind kan de was doen.

Dan blijkt dat de wet van het nooit meer te ontwarren kerstboomlichtjessnoer universeel is: draadje eruit proberen te pulken leidt tot verlegging van de vernauwing. Verderop ontstaat een nieuwe knoop die nog onmogelijker is, en die tot drastischere maatregelen noopt. Knippen bijvoorbeeld. Maar knippen betekent dat de fabrieken die moeten draaien en de auto’s die moeten rijden en de schoorstenen die moeten roken dat niet langer kunnen doen, althans niet zoals voorheen. Dat alles duurder wordt, schaarser en minder. Zo ziet achteruitgang eruit.

Afschakelen van het systeem: amper te doen zonder dat ergens het protest aanloeit. Het hangt van rafelige draadjes aan elkaar, maar zodra je gaat trekken, raakt elders iets in de knoop.

Knip je het draadje door dat leidt naar bloedmineralen en kinderarbeid in Congolese mijnen? Dan hebben we een tekort aan slimme telefoontjes, elektrische auto’s en allerhande andere apparatuur waar een accu in zit.

Schakelen we onszelf af van Chinese spullen vanwege repressie aldaar? Dan kunnen we hier hele winkelstraten sluiten.

Kiezen we voor dierenwelzijn, nu de autoriteiten onafzienbare hoeveelheden gezonde kippen, eenden en ander pluimvee laten vergassen en naar destructiebedrijf Rendac vervoeren om ze tot iets onherkenbaars te reduceren, omdat de dieren nog steeds niet gevaccineerd worden tegen vogelgriep? Dan moet de internationale pluimveehandel stoppen, omdat gevaccineerde dieren niet verhandelbaar zijn.

Geen regeringsleider die dat durft te verkopen. Mark Rutte kijkt wel uit. Ook hij heeft dit weekend de ontsnapping van Emmanuel Macron met grote belangstelling gadegeslagen. Ook Rutte weet dat niemand verkiezingen wint met draadjes knippen die tot achteruitgang leiden. We zijn met huid en haar aan elkaar, én aan Rusland, overgeleverd.