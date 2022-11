‘We zijn hier om te voetballen’ is geen excuus

Aanvoerder Virgil van Dijk tegen Senegal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nog niet eens een schamele week nadat er in Colorado Springs vier bezoekers om het leven kwamen bij een schietpartij in een lhbti+-club zwicht het Nederlands elftal onder het gewicht van een nog geen vijf gram wegende aanvoedersband.

We zouden niet moeten verwachten van alle topsporters dat ze te pas en te onpas hun platform inzetten voor hun idealen. Maar de OneLove-band gaat om iets groters – iets groters dan wat sport beweerd te zijn.

‘We zijn hier om te voetballen’, luidt de verklaring, alsof dat het enige is dat ons elftal in Qatar aan het doen is. Integendeel. Ze vertegenwoordigen ons land, door middel van voetbal, op het wereldtoneel.

Ik kan me zo voorstellen, dat de mensen in de Club Q in Colorado Springs dachten ‘Ik ben hier om te dansen’.

Boris Koehoorn, Huis ter Heide

Emancipatie

Minister Dijkgraaf spreekt van een ‘deeltijdklem’ en schrijft een Emancipatienota (!). Meer vrouwen gaan voltijds werken, kinderen gaan vijf dagen per week naar de (bijna) gratis opvang. Goed voor de vrouwen en de samenleving, aldus het kabinet.

Wat betekent dit voor ouders en kinderen? Moeten we dit willen? Ik ben trots op mijn zoon en schoondochter die beiden in deeltijd werken, kiezen voor minder luxe, en het zoveel mogelijk zelf verzorgen en opvoeden van hun kinderen. Het doet zowel de ouders als de kinderen goed.

Corry van der Lee, Amersfoort

Staphorster variant

In navolging van de inwoners van Staphorst die ‘zelf wel bepalen’ wie er wel en niet hun dorp in mogen, stel ik voor dat Amsterdam hetzelfde beleid gaat volgen. Dus: alle mensen van buiten de Randstad die in het weekend naar de Wallen trekken voor bier en hoeren kijken worden op de ring A10 tegengehouden, bevraagd naar de reden van hun bezoek en bij een onbevredigend antwoord teruggestuurd.

Timon Blok, Deventer

Freelancer

De reactie van de diverse omroepbestuurders op de berichtgeving over DWDD is stuitend en grenzeloos naïef. Iedereen die als freelancer in Hilversum heeft gewerkt weet hoe het systeem al vanaf de jaren zeventig werkt. Je bent afhankelijk van de grillen van eindredacteuren die meestal wel in vaste dienst zijn.

Er zijn ontelbare redenen om jouw contract niet te verlengen: je dreigt beter te worden dan de eindredacteur, je bent te kritisch, je wilt niet twee keer zo lang werken dan waarvoor je wordt betaald. Waar de publieke omroepen het zelden met elkaar eens zijn, op één gebied zijn de rijen hermetisch gesloten: voorkom dat een freelancer in vaste dienst komt.

Het is dus helemaal niet nodig om, zoals NPO-voorzitter Frederieke Leeflang wil, te onderzoeken ‘hoe het vijftien jaar zo fout heeft kunnen gaan’. Het is nodig om het perverse freelancesysteem te veranderen. Daarnaast moeten natuurlijk iedereen verzekerd zijn van een veilige werkplek.

Jan Leeferink, Kampen

Veelverdiener

De presentator eist een hoger salaris dan hetgeen de premier van Nederland verdient. De omroep en hij tuigen daarvoor een financiële constructie op. Niet vreemd dat er dan weinig geld overblijft voor vaste contracten. Ik hoop dat bij het lessen leren ook daar naar zal worden gekeken.

Christine Sijbesma, Den Haag

Wegkijken

De Volkskrant plaatste op 26 maart 2020 een terugblik op alle jaren dat DWDD had bestaan. Een jubelend artikel, waarin enkele alinea’s waren gewijd aan ‘de geruchten dat Matthijs boos kan worden op zijn redacteuren.’ Volgens deze passage zouden de hoge eisen van de presentator het programma juist zo goed gemaakt hebben. ‘Les nummer één voor toegewijde regisseurs en presentatoren, je moet tekeer gaan tegen je redactie.’

Diezelfde Volkskrant stelt tweeënhalf jaar later de vraag hoe het kan dat BNNVara zo heeft weggekeken bij de gang van zaken op de redactie. Dan vraag ik mij af: wie hebben er eigenlijk allemaal weggekeken?

Luc Jenniskens, Amersfoort

Willem Engel

Willem Engel beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Dat zou terecht zijn als het ook om meningen zou gaan. Hij zegt echter niet wat hij zelf vindt, maar wat anderen zouden moeten kunnen gaan doen. ‘Ga langs, maak foto’s, bel op’ zijn doe-opdrachten. Die komen voort uit een mening maar kunnen er niet aan gelijk gesteld worden. ‘Ik vind je haar slecht zitten’ is iets anders dan ‘zal ik je eens kaalscheren?’

Met suggestieve aansporingen nodig je tegenstanders niet uit voor een debat, je moedigt medestanders aan tot een gevecht. Daarom noemen we het opruiing. Willem Engel? Dom geboren, suf gezoogd en niets bijgeleerd, zei mijn vader vroeger. En dat is nou weer wel een mening.

Carel van Wijk, Breda

Chocolade

Met verbazing bekeek ik de chocoladeletters bij Jamin: ‘Smirnoff Ice chocoladeletter wit’ en ‘Tequila Shot chocoladeletter puur’ stonden vrolijk tussen het assortiment met karamel-zeezout en speculaas-spekkoek in. We kijken nu wellicht wat schamper lachend terug op de chocoladesigaretten die in het begin van deze eeuw nog een gangbaar schoencadeautje waren voor kinderen, maar wat is precies het verschil met deze chocoladelettertrend?

Het Trimbos-instituut berichtte deze week nota bene over hun onderzoek naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. In dit onderzoek gaf 38 procent van de volwassen aan het (heel) goed te vinden wanneer alcohol alleen nog in de slijterij te koop is.

Een normalisering van alcoholgebruik door snoepgoedtrends als deze, met name gericht op jongere generaties, druist in tegen alle preventieve maatregelen rondom verslavingsproblematiek. Stel je eens voor dat de goedheiligman jouw kind trakteert op een chocoladeletter met een swirl van cocaïne en vrolijke cannabisfudge? Precies, dat zou belachelijk zijn.

Uit legio onderzoek blijkt hoe sterk de verslavende werking van alcohol is, groter nog dan die van bijvoorbeeld cannabis. Bovendien staat de drug alcohol (want dat is het) op nummer 1 voor wat betreft de sociale schade die het veroorzaakt voor zowel het individu als onze samenleving in het geheel. Over de verkaramelizeezoutering in snackland valt wellicht een hoop te zeggen, maar die trend omarm ik met liefde zolang dit soort ‘sluiknormalisering’ van drugs stevig bij de snoepwinkels van Jamin wordt geweerd.

Martine Veenman, Maastricht