We zijn er nog niet helemaal aan gewend aan de kant van de schuldigen te staan

Premier Rutte bood donderdag zijn ‘diepe excuses’ aan voor het extreme oorlogsgeweld dat Nederlandse soldaten in de periode 1945-1949 structureel toepasten om de opstandige Indonesiërs weer in het gareel te dwingen en de oorlog te winnen. Sinds kort mogen we ‘oorlog’ zeggen, in plaats van ‘politionele actie’, wat toch altijd de indruk wekte dat de jongens naar Ons Indië waren afgereisd om elke local die het woord onafhankelijkheid in de mond nam streng op de bon te slingeren.

Met de excuses en de schuldbekentenis komt een eind aan 52 jaar kop in het zand. Rutte kon geen kant meer op. Woensdag presenteerden drie Nederlandse instituties en een Indonesische universiteit – bijna veertig wetenschappers uit Nederland en Indonesië (plus zes internationale experts) na vier jaar onderzoek het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. De conclusies waren helder en ondubbelzinnig, zelfs het laatste geitenpaadje om aan nederige verontschuldigingen te ontkomen was afgesloten.

Het is moeilijk, maar we zullen het moeten accepteren: Nederlandse soldaten executeerden, martelden en brandden erop los. Doelbewust, stelselmatig – politiek, militair en justitieel gedekt.

Pas op 19 december 1968 kwam voor het eerst een getuige naar voren die openlijk sprak over de gruwelijkheden, die volgens hem geen incidenten waren maar structureel plaatsvonden. In de Volkskrant werd die dag Joop Hueting geïnterviewd. Hueting was in 1947 als 19-jarige dienstplichtig soldaat naar Indonesië gestuurd.

Aan het eind van het lange artikel beschreef hij de wreedheden waarvan hij getuige was geweest – waarbij hij zichzelf niet spaarde. De Volkskrant-lezer leerde wat er gebeurde wanneer een krijgsgevangene ‘moest gaan pissen in de kali’: hij werd in de rug geschoten. Of wat een Nederlandse commandant voor zijn verjaardag kreeg: het in pisangbladeren verpakte hoofd van een tegenstander.

Vreemd genoeg werd het interview amper opgepikt. Er gebeurde pas wat toen Hueting op vrijdag 17 januari 1969 werd geïnterviewd door Vara’s Achter het nieuws. Nederland ontplofte. ‘Zinloos en misselijk’, kopte De Telegraaf. Hueting ontving honderden doodsbedreigingen.

Het kabinet kon niettemin weinig anders doen dan zijn claims onderzoeken. In 1969 stond in de Excessennota van de jonge ambtenaar Cees Fasseur – veel later de trouwe voorzitter van de Oranjefanclub – dat er weliswaar geweld was geweest, maar slechts bij hoge uitzondering. Fasseur vond 110 gevallen van ‘exceptioneel geweld’ – dat viel reuze mee.

De Nederlandse soldaten hadden zich verder gelukkig uitermate correct en hoffelijk gedragen. Een voorstel voor een parlementaire enqûete van PvdA-fractieleider Den Uyl werd weggestemd. Het eeuwige Hollandse zelfbeeld van het onschuldigste jongetje van de klas dat nooit zou moorden en martelen, was na de laffe beschuldigingen van Hueting snel weer hersteld.

Maar nu is dan eindelijk officieel vastgesteld dat hij gelijk had.

Wat meespeelt: excuses zijn gemakkelijker geworden. Er zijn bijna geen Indië-veteranen meer die er aanstoot aan kunnen nemen, en ook in Indonesië zijn de laatste getuigen gestorven. Er zal nog wat schadevergoeding moeten worden betaald, maar dat zal ons de kop niet meer kosten.

We zijn er nog niet helemaal aan gewend aan de kant van de schuldigen te staan. De voorzitter van het Veteranen Platform beklaagde zich erover dat de veteranen worden weggezet als ‘oorlogsmisdadigers’. Hij dacht dat je daarvoor een Duitse nazi moest zijn.

Joop Hueting stierf in 2018 op 91-jarige leeftijd, na een lange loopbaan als hoogleraar experimentele psychologie aan de VU in Brussel. Aan tafel bij DWDD, drie jaar geleden, noemde een voormalige brother in arms hem nog ‘een matennaaier’.