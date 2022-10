We zetten alle hoofdrolspelers van de gaswinning voor een zaal vol Groningers

Demonstratie tegen de gaswinning in Groningen, in 2014. Beeld ANP

We hebben jaren moeten wachten op de parlementaire enquête gaswinning en nu is hij na zeven weken alweer voorbij. Opnieuw moeten we wachten, tot het eindrapport klaar is.

In Groningen is het intussen business as usual. Het schadeloket blijft schade buiten het ‘effectgebied van een beving’ afwijzen, bewoners wachten tevergeefs op een versterkingsrapport. Verder blijft het oorverdovend stil en dat terwijl we nu weten hoe we voorgelogen en belazerd zijn. Geen van de verantwoordelijken is na afloop naar Groningen afgereisd om tegen ons te zeggen: ‘Mea culpa.’

Als ze niet zelf komen, gaan we ze maar halen. Ben van Beurden, Henk Kamp, Jeroen Dijsselbloem, Eric Wiebes, Mark Rutte en al die anderen. We zetten ze voor een zaal vol Groningers, zonder microfoon. Want die microfoons zijn voor ons, om ons hart te luchten. Luisteren zullen ze, één voor één.

Ingrid Verbeek, Loppersum

Qatar (1)

Van ganser harte steun ik de motie van Don Ceder (CU) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) om een gedownsizede delegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Maar dan wel onder leiding van minister Christianne van der Wal. Dat lijkt mij een uitstekende delegatieleider die Nederland, zonder sluier, met NL-vlaggetje en eventueel One Love-armband, kan vertegenwoordigen.

Zet ’m op, Christianne. Bij ieder doelpunt flink juichen en dansen, zodat we vaak in beeld komen.

Koos Peeters, Doesburg

Qatar (2)

De krant adviseert de regering, op basis van humanitaire overwegingen, het wereldkampioenschap voetbal te boycotten door geen afvaardiging naar Qatar te sturen. Ik neem aan dat de krant, op dezelfde gronden, het WK gaat boycotten door geen sportverslaggevers naar Qatar te sturen.

Berl Sijes, Amsterdam

Homofobie

De kop boven het opiniestuk over voetbal en inclusie luidt: ‘Het is tijd voor een fundamenteel gesprek over homofobie en onveiligheid in het voetbal.’ Wat een bijzondere redenatie: we hebben het fundamentele gesprek over homofobie al lang gevoerd en vastgelegd in tal van wetten, convenanten, gedragsregels, et cetera.

Het fundamentele gesprek moet vooral gevoerd worden in fundamentalistische kringen. In onze samenleving is de regenboog omarmd. Houden zo, uitbreiden en waar nodig verdedigen, ook in de 21ste eeuw.

Marion Steyger, Haarlem

Tinnitus

Met genoegen – en met het eeuwige veld krekels in mijn hoofd – las ik over de low carb-friet van Leon de Winter. Een aanwinst, want gezonder en prettig voor mensen met dieetwensen. Dan was er ook nog een pretpark van 1,5 miljard euro en – o ja – waarschijnlijk de oplossing voor tinnitus. Maar daar kon hij nog niets over zeggen. Snap ik.

Alleen hoop ik dat De Winter zijn prioriteiten goed kiest. Pretparken zijn er genoeg, ook in de Golfstaten, maar een oplossing voor tinnitus is er nog steeds niet. Tien tot twintig procent van de Nederlanders heeft er last van, een groot deel lijdt er (sterk) onder en een enkeling besluit zelfs over te gaan tot euthanasie. Dus Leon: hurry up en word een echte held.

Joost Jager, Naarden

Hoofddoek

In haar zo bejubelde boek legt Lale Gül uit dat ook zij mensen wijsmaakte dat zij haar hoofddoek uit vrije wil droeg, gewoon om gedoe te voorkomen.

Heeft deze dappere vrouw nu voor niets haar nek uitgestoken om ons een ontluisterend inkijkje te geven in de drang en dwang die vrouwen ten deel valt?

Robin Oosterbeek, Leiden

Edith Schippers

Het VVD-Rutte-containerschip ‘Never give in’ blokkeert nog steeds de vaart in de bestuurscultuur. Schippers gaat dat niet vlot trekken.

Kees van Pagée, Amersfoort

Reptielen

Ik lees in de krant dat we geregeerd worden door reptielen en ook dat het goed gaat met de ringslang. Zou het een met het ander te maken kunnen hebben?

André Klaassen, Zutphen