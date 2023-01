Gaatjes, het enige wat ze wilde. Gaat niet gebeuren, zeiden we. Als je 10 wordt, zeiden we. Misschien. Maar eigenlijk 12, dachten we. Ja maar, zei ze, andere kinderen hebben het ook. Ja, zeiden we, maar andere kinderen kunnen ons geen fuck schelen. Nee, dat zeiden we niet, we zeiden dat andere ouders andere keuzen maken.

Maar, zei ze, als we in het buitenland waren en ze meisjes jonger dan zijzelf met oorbellen zag – en zij dan? Ja, zeiden we, in sommige landen en culturen is het heel normaal om al bij baby’s gaatjes in de oren te zetten. Maar ja, we wonen niet in sommige landen of culturen, we wonen in Nederland en in Nederland wachten we met gaatjes in onze oren zetten tot we 28 zijn. Serieus, 28? Nou, 27 misschien.

Nee, niet boos worden. We zeggen het niet om je te pesten, we willen je alleen zo lang mogelijk klein houden. Bovendien, vandaag is het gaatjes in je oren en morgen is het fillers in je lippen en botox in je voorhoofd. Doe even normaal pap. Ik doe normaal. Maar het gaat niet gebeuren.

En dus zitten we nu bij de juwelier, vier dagen voordat ze 8 wordt. Gouden bloemetjes worden het, met roze blaadjes. Ze zit op een hoge stoel en een blonde mevrouw maakt haar oorlellen schoon met een alcoholdoekje. Onderweg had ze met haar ene hand de mijne vast en met haar andere haar knuffel. Toen we bijna bij de juwelier waren, begon ze langzamer te lopen en beet ze op haar onderlip.

Nu vraag ik haar of ik haar hand moet vasthouden. ‘Nee’, zegt ze, ‘dat hoeft niet.’ Maar ik vroeg het niet voor haar, ik vroeg het voor mezelf. Met een pen zet de vrouw stipjes op haar oren waar de gaatjes moeten komen. Ze pakt de gaatjesschieter en zet hem op het rechteroor van mijn dochter. Ze kijkt me aan. Knip. ‘Het doet niet pijn’, zegt ze. Dan het andere oor. Knip. ‘Super gedaan, meis’, zegt de vrouw.

De bloemetjes fonkelen in haar oren, die rood beginnen aan te lopen. Ze glimlacht en knikt, maar ik zie dat ze zich groot houdt.

We fietsen terug naar huis, de koude lucht kalmeert haar oren. Knip. Ze groeit haar eigen kant op, accepteer dat nou eens. Als we thuis zijn, moet ze in één keer door, spelen bij een vriendinnetje. Terwijl mijn vrouw binnen nog iets pakt, wacht zij buiten. Ik blijf in de deuropening staan en kijk naar haar van een afstandje. Knip. Ze buigt zich naar het zijraampje van een geparkeerde auto, veegt haar haar opzij en bekijkt zichzelf in de weerspiegeling van het glas. Kijk haar eens groot zijn.

Dan draait ze zich om. Als ze mij ziet staan, lacht ze.