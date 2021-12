We zaten opgesloten in het stadhuis en wilden eruit, ‘maar ja, het is zaterdag’

Op een mooie zaterdag besloten wij door de Stopera heen te lopen. Of kon dat niet, in het weekend? Toch wel, de deuren gingen gewoon open. Langs de trouwzalen, aan de andere kant er weer uit, alleen zaten daar de schuifdeuren dicht. Moesten we toch weer terug. Waarna bleek dat nu ook de ingang dichtzat. Wij waren opgesloten in het stadhuis.

Voorbijgangers haalden iemand van de kassa van de Opera, maar die verdween zo snel als ze gekomen was. Uiteindelijk ontdekten we een knop waarmee we contact konden krijgen met de beheerder van de parkeergarage. Die ging een oplossing zoeken, ‘maar ja, het is zaterdag’. Het voelde alsof wij iets verkeerd hadden gedaan, terwijl wij toch nergens een slot hadden geforceerd. ‘Wilt u zo weinig mogelijk bewegen, want alle alarmen gaan hier af.’

We stonden stil en wachtten. Uiteindelijk klonk er een niet-bepaald-apotheotisch klikje en gingen de deuren open. We waren vrij, zelfs vrijer dan eerst.