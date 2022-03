Sommige reclames zijn expres slecht, omdat mensen er dan meer over praten. Laten we dit het René Froger/Eyelooooove-effect noemen.

Bij de reclames van Verisure alarmsystemen is misschien iets dergelijks aan de hand, al kunnen ze ook per ongeluk slecht zijn. In de radioreclame hoor je een vrouw op extreem vrolijke toon zeggen: ‘We voelen ons minder veilig, vanwege de grote ramen en de tuin!’ En dus: een alarmsysteem. Niemand die in deze reclame benoemt dat het toch wel tragisch is dat je in een oorlogsvrij land woont, waar je ondanks grote woningnood toch een huis MET EEN TUIN hebt gevonden, maar dat je toch wordt beheerst door angst.

Ik zou graag een follow-up-reclame willen horen, waarin de vrouw erachter komt dat het eigenlijk niet de tuin was, en ook niet de ramen, maar meer het leven en de wereld, en in concrete zin haar huwelijk. Dat ze nu gescheiden is en een opleiding volgt tot yogalerares.