We vlogen dertig minuten toen de stem van de piloot klonk. Of er een dokter aan boord was

Een paar minuten geleden hadden we de huurauto ingeleverd en nu waren we alweer door de beveiligingscontrole. We hoefden niet te wachten voor de incheckbalie en toen we in de rij voor de controle gingen staan, maande een medewerker ons naar de fast track, omdat we reizen met jonge kinderen. Geweldig, dacht ik, alle vliegvelden zouden een voorbeeld moeten nemen aan dat van Lissabon.

Dat had ik natuurlijk nooit moeten denken. We begonnen met anderhalf uur vertraging. Toen we eindelijk in het vliegtuig zaten, meldde de piloot zich. ‘Ja sorry, maar ze zijn bezig met het radarsysteem hier en we kunnen pas over anderhalf uur weg.’ Maar misschien zou het toch sneller gaan. Een uurtje later klonk zijn stem beschroomd door de intercom. ‘Sorry. We konden net weg. Maar toen was er geen sleepwagen die ons kon brengen. Dus nu hebben we weer een nieuw slot gekregen: over ongeveer anderhalf uur.’

Het werd beter. We vlogen toch al zeker dertig minuten toen weer de stem van de piloot klonk. Of er een dokter aan boord was. Een huivering trok door de cabine en de purser liep met een defibrillator naar achteren. Het vliegtuig minderde vaart en zette de daling in. Er was een ‘medische noodsituatie’ met iemand van de bemanning en er zou een tussenlanding worden gemaakt in Madrid. Daar stond een ambulance klaar en toen het vliegtuig tot stilstand was gekomen renden vier verpleegkundigen naar binnen.

Even later kwam de piloot in het gangpad staan. Heb je mij weer, zeiden zijn ogen. Dit was er gebeurd: na het opstijgen komen er weleens giftige motordampen van de motor in de cabine (?!). Een bemanningslid had die ingeademd en was flauwgevallen. Nu ging het wel weer met hem, maar omdat de piloot vreesde dat ook passagiers de damp zouden gaan inademen, had hij besloten een noodstop te maken. Het was tegen middernacht en er gingen geen vluchten meer naar Amsterdam. De piloot beloofde ons een hotel en morgen zouden we vrolijk verder vliegen. Thank you.

Toen we in de aankomsthal waren gearriveerd, vertelde een dame van de luchtvaartmaatschappij dat er inderdaad een hotel gezocht zou worden. Maar omdat deze maatschappij morgen niet van Madrid naar Amsterdam vloog, zouden we eerst met de bus naar Barcelona worden gebracht (slechts 7,5 uur), om vanaf daar dan weer naar Amsterdam te vliegen. ‘U komt hoe dan ook morgen thuis.’ Het was een plan om je moeder tegen te zeggen en dat deden we dan ook. We boekten nieuwe, veel te dure tickets bij een andere maatschappij, voor de eerste vlucht vanaf Madrid naar Amsterdam.

Dus nu schrijf ik dit, terwijl mijn vriendin en dochters hier liggen te slapen op de vloer van een uitgestorven vertrekhal in Madrid. Een stad waar ik graag nog eens heen wilde. Dus wat dat betreft is dit pure winst.