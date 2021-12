We verleggen het accent van sombere coronaberichten naar verhalen over veerkracht

‘Ik zit stuk’, mailde een lezer deze week. ‘Mentaal murw gebeukt door de voortdurende coronalawine. Mijn verzoek: zet een filter op alle corona uitingen. Minder stukken, minder paniek, (…) en stop met afgeven op non-vaxxers in brievenrubriek en columns. Het helpt namelijk allemaal niet.’

Die murwheid was herkenbaar. Toen we ons vrijdagmiddag bij het commentaarberaad – waar we met een aantal redacteuren het standpunt van de krant bepalen – afvroegen of we nog een mening hadden over de vaccinatie van kinderen, verzuchtte een van de deelnemers: ‘Ik heb even helemaal geen mening meer over corona of vaccinaties.’

Nog slechts 16 procent van de Nederlanders is enthousiast over de coronabestrijding in Nederland, bleek deze week. Ook op de redactie heerst weinig enthousiasme, maar de woede over de lockdown of juist het uitblijven ervan ebt ook langzaam weg. Als dit nog heel lang gaat duren, dan kunnen we beter onze krachten sparen, lijkt de overheersende gedachte.

In de krant willen we het accent graag verleggen van de dagelijkse, veelal sombere coronaberichten naar verhalen over veerkracht. Hoe kunnen we onze samenleving blijvend coronaproof maken? Deze discussie wordt vandaag geopend door Paul Depla, burgemeester van Breda. Hij schetst hoe de toekomstige samenleving eruit zou kunnen zien. Denkt u vooral met hem en ons mee.

Skyline van Doha, de hoofdstad van Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Verhalen over weerbaarheid

Verslaggever Evelien van Veen is in het V-katern begonnen met een serie onder de noemer ‘Weerbaar’, waarin we onderzoeken hoe we ons persoonlijk het best tegen het coronavirus kunnen wapenen. Wat is de beste manier om te voorkomen dat de somberheid toeslaat door de lockdown en de contactbeperkingen? Ook hier wordt meedenken zeer op prijs gesteld.

Verslaggevers Huib Modderkolk en John Schoorl onderzochten deze week hoeveel geld er de afgelopen jaren van Nederland naar Qatar is gestroomd. Nederlandse bedrijven, banken en pensioenfondsen blijken op grote schaal te hebben geprofiteerd van de bouw van infrastructuur en stadions voor het WK voetbal volgend jaar, waarbij gastarbeiders vaak onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken.

Kun je wel van voetballers verwachten dat ze niet naar Qatar gaan, als je niet ook je bank (ING) of je pensioenfonds aanspreekt op de door hen gefinancierde misstanden daar? Altijd als we schrijven over misstanden bij multinationals of agressieve beleggers, vraag ik me af of ons eigen pensioenfonds er toevallig van profiteert. De vermaledijde kapitalisten zijn we helaas vaak ook zelf. Dat kunnen we niet vaak genoeg opschrijven.