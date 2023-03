We spreken elkaar soms maanden niet, toch komen we steeds weer bij elkaar uit

Mijn beste vriend leerde ik in de late zomer van 1998 kennen. Hij was 17, ik 15 en we werkten samen op het strand. Op warme dagen was er nauwelijks tijd om stil te staan, behalve als de keuken net gesloten was en de laatste borden waren uitgeserveerd. Dan liepen we met zijn allen naar de voorkant van het terras om daar, heel even, naar de zonsondergang te kijken. We hadden nog geen idee wat we later wilden worden of waar we heen gingen. De Noordzee was onze enige horizon.

Jaren werkten we elke zomer op het strand. Na lange dagen stapte ik bij hem in zijn oude, rode Volkswagen en bracht hij me naar huis. Hij werd de oudere broer die ik niet had, ik de jongere broer die hij niet had. Die rollen werden in de jaren die volgden meer dan eens omgedraaid, ook toen we al lang niet meer op het strand werkten. Toen hij zijn moeder verloor en ik manieren probeerde te vinden om er voor hem te zijn. Of een paar jaar later, toen mijn vriendin het met me had uitgemaakt en ik een nacht bij hem in bed mocht slapen.

Lang heb ik gedacht dat je een goede vriendschap kunt definiëren aan de hand van hoe vaak je elkaar ziet of spreekt. Maar hij en ik spreken elkaar niet elke dag, ook niet elke week. Soms maanden niet. Toch komen we steeds maar weer bij elkaar uit. Volgens mij is dat omdat ik klein bij hem kan zijn, en hij bij mij. Maar ook, minstens zo belangrijk, omdat we elkaar niet klein proberen te houden. (En hij lacht om mijn grapjes.)

Hoewel we niet op elkaar lijken, gebeurt het nog wel eens dat mensen denken dat we broers zijn. Vrijdag was er weer iemand die dat zei. Dat gebeurde op het Boekenbal, waar we allebei in eerste instantie niet voor waren uitgenodigd. Uiteindelijk vonden we toch onze weg naar binnen, ieder op zijn eigen manier.

De avond was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Bijvoorbeeld toen mijn moeder me appte en zei dat ze ‘o zo trots’ was dat ik naar het Boekenbal ging. Of toen ik aan het begin van de avond ontdekte dat er wel degelijk twee zakken zaten in het overhemd dat ik kort daarvoor nog had vervloekt omdat er geen zakken in zaten. Of omdat je langs Connie Palmen kon lopen en kon denken: ik ben op hetzelfde feestje als Connie Palmen. Maar vooral omdat mijn vriend en ik weer eens bij elkaar uit waren gekomen. Ditmaal aan de rand van de dansvloer, waar we samen stonden te kijken naar al die dansende, prachtig uitgedoste mensen. En we, vlak voordat we onszelf in het feestgedruis stortten, weer even 15 en 17 waren.