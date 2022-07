We schenken veel aandacht aan de hitte omdat het iets zegt over het broeikaseffect

Moeten we nu echt zoveel aandacht aan het warme weer besteden, luidde eind vorige week de vraag. Wat valt daar nu nog voor interessants over te vertellen? Vooral voor collega's die jarenlang in warme landen hebben geleefd, wordt de Nederlandse reactie op tropische temperaturen al snel gezien als aanstellerij.

Tegelijkertijd zijn dagen als afgelopen dinsdag tekenen dat het broeikaseffect ook in Nederland toeslaat. Het zijn waarschuwingen dat het hoog tijd is de CO 2 -uitstoot drastisch naar beneden te brengen en signalen dat we ons leven moeten aanpassen aan de klimaatverandering.

Normaal gesproken is het lastig om met verhalen over het broeikaseffect een groot publiek te trekken. Bijna elke lezer is ervan overtuigd dat het het belangrijkste probleem van deze tijd is, maar dat zien we niet in de leescijfers terug. Waarschijnlijk komt dat vooral doordat het vooralsnog grotendeels een abstract probleem is, zonder duidelijke slachtoffers in de nabijheid, waarbij de belangrijkste schade in de verre toekomst wordt aangericht. Het is ook een probleem om moedeloos van te worden, omdat de wereld er vooralsnog niet in slaagt om de CO 2 -uitstoot voldoende naar beneden te brengen. Abstracte problemen om moedeloos van te worden zijn voor veel lezers niet de ideale vrijetijdsbesteding.

Als de klimaatverandering fysiek voelbaar is, zoals afgelopen week, is dat een kans om uitgebreid stil te staan bij de opwarming van de aarde, om het probleem op het netvlies van de lezer te krijgen en bovenaan de politieke agenda.

Dwangsom

Deze week bleek ook dat de Volkskrant zomaar 15 duizend euro krijgt van het kabinet. Geld is meestal zeer welkom, maar in dit geval zijn we er niet blij mee. Het ministerie van Volksgezondheid moet deze dwangsom betalen omdat het weigert een rechterlijk vonnis na te leven, waarin het wordt opgedragen een beslissing te nemen over openbaarmaking van sms’jes en WhatsApp-berichten.

Omdat de dwangsom de enige sanctie is die een bestuursrechter kan opleggen, kunnen we niet anders dan het geld accepteren. Als we zouden zeggen ‘overheid, hou het maar’, dan heeft het ministerie helemaal geen prikkel meer zich aan de wet te houden. We zullen het geld besteden aan onderzoeksjournalistiek en specifiek onderzoeksjournalistiek die is gericht op een transparantere overheid, die het als zijn taak ziet om eerlijk verantwoording af te leggen en zich vooral ook aan de wet en rechterlijke uitspraken te houden.