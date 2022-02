We pikken niet langer wat we generaties lang als vanzelfsprekend aanvaardden

Net als Sylvia Witteman had ik me nogal verbaasd over uitspraken van de Amsterdamse vroedvrouw Beatrijs Smulders. Eerst beaamde ze vorige week in een podcast van NPO Radio 1 de stelling dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niks nieuws is onder de zon. Daarna sprak ze zichzelf met een stalen gezicht tegen, door te beweren dat het de situatie er nu véél ernstiger voorstaat dan in de tijd dat zij jong was. Veertig jaar geleden, zei ze, kon je bijvoorbeeld als vrouw gerust midden in de nacht alleen over straat, tegenwoordig word je voortdurend lastiggevallen. Waarom wist ze ook. Dankzij de ‘pornoficatie van onze maatschappij’ en de ‘commercialisering van seks’ lopen mannen met ‘een veel te hoog libido’ rond en is er ‘veel meer seksuele openlijke agressie’.

Ach ja. Iedereen die een zekere leeftijd bereikt, betrapt zichzelf weleens op de verleidelijke doch zelden feitelijk juiste gedachte dat vroeger alles beter was. Maar in dit geval lijkt nostalgie me helemáál misplaatst. Ik zou althans (net zo moeiteloos als Sylvia Witteman) heel wat minder idyllische herinneringen kunnen ophalen aan de man-vrouwverhoudingen in de jaren zeventig en tachtig. Harde gegevens over seksuele agressie in die tijd trouwens ook.

Het grote verschil: toen beschouwde je wat nu seksueel grensoverschrijdend gedrag heet als een natuurverschijnsel waartegen bitter weinig te ondernemen viel. Nu, de Heer zij geloofd en geprezen, niet meer. (Ik zal vast niet de enige zijn die de laatste weken dikwijls terugdenkt aan leraar V, universitair docent W, senior collega X, baas Y, geïnterviewde Z. Verkeerden zij nog in het land der levenden, erg rustig zouden ze vermoedelijk niet slapen – doodsbenauwd dat hun erotische escapades alsnog aan het licht zouden komen.)

Alle veronderstelde pornoficatie en seksuele commercialisering ten spijt, kortom, is er geen enkele reden tot somberheid. Integendeel. Nederland ziet er anno 2022 juist heel wat zonniger uit dan enkele decennia geleden – wat dit betreft, zeg ik er haastig achteraan. Teken aan de wand: het kabinet heeft deze week een heuse onafhankelijke regeringscommissaris benoemd ‘die de beoogde afname van grensoverschrijdend gedrag kan aanjagen en richting kan geven aan het maatschappelijk debat’.

Volgens de begeleidende Kamerbrief is er een ‘fundamentele cultuurverandering’ nodig. ‘Dit vraagt een Rijksoverheid die bewustwording creëert, faciliteert, normeert, handvatten biedt en waar nodig sanctioneert.’ Zelf word ik altijd wat giechelig van zulke beleidstermen waarvan niemand me kan uitleggen wat ze betekenen. Maar alles beter, nietwaar, dan de misplaatste tolerantie voor seksueel wangedrag van vijftig, veertig, dertig, twintig, tien, zelfs vijf jaar geleden. Je moet per slot ergens beginnen.

Nu we het er toch over hebben, het vinkjesdebat dat afgelopen weekend de emoties zo hoog deed oplopen zou je in hetzelfde licht kunnen bezien. (Voor wie het ontging: de immer dekselse journalist Joris Luyendijk ontdekte dat hij als hoogopgeleide, witte, heteroseksuele man de wind nogal in de rug heeft gehad, schreef daar het boek De zeven vinkjes over. Waarna tallozen, van links tot rechts, in grote woede ontstaken.) Plotseling staat maatschappelijke ongelijkheid weer volop in de belangstelling, waardoor je zomaar zou kunnen denken dat discriminatie en achterstelling schrijnender zijn dan ooit tevoren.

Onzin, natuurlijk. Voor de niet-Jorissen onder ons is het ongetwijfeld even lastig als pakweg veertig jaar geleden om achterstanden in te lopen. Wel betekent deze discussie dat ons geduld met maatschappelijke ongelijkheid in spectaculair tempo afneemt. Blijkbaar pikken we niet langer wat we generaties lang min of meer als vanzelfsprekend aanvaardden. Misschien juist wel omdat meer mensen dan eerst menen dat wij allemaal – ongeacht de vinkjes die ons ten deel vielen – dezelfde kansen zouden moeten hebben, zijn we zo ondersteboven van het feit dat de werkelijkheid niet meewerkt.

Of die dat ooit wel zal doen, durf ik niet te voorspellen. Maar je moet ergens beginnen.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.