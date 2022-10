We ondermijnen onze eigen jeugd door online gokken toe te staan

In de eerste helft van 2022 werd bijna een half miljard euro vergokt in online casino’s, vaak door jongvolwassenen. Onder aanvoering van lobbyist en voormalig VVD-Kamerlid Helma Lodders werd de onlinegokmarkt eind 2021 gereguleerd en gelegaliseerd. Vorig jaar, toen online gokken nog illegaal was, werd er ook een half miljard vergokt, maar dan in een héél jaar. En dan moet het WK in Qatar nog komen.

Bereid u dus voor op nog veel meer reclames met Wesley’s en Andy’s die de Dylans en Melvins op de bank ervan moeten overtuigen geld dat ze niet hebben te vergokken. Dylans en Melvins die overigens de afgelopen jaren massaal in de crypto’s stapten, een ‘belegging’ die natuurlijk ook gewoon in de cijfers over online gokken mee zou moeten tellen. Maar nu de koers van cryptomunten muurvast zit, gaan de financieel kwetsbaren weer gewoon gokken.

De verwerpelijke beroepsgroep der finfluencers, die consumentisme, fear of missing out en gokverslavingen bij financieel kwetsbare jongeren aanjaagt, heeft ondertussen een nieuw verdienmodel gevonden: het geven van STAP-cursussen. Dat STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie, en is een subsidieregeling waarmee werkenden en werkzoekenden maximaal 1.000 euro mogen uitgeven aan een scholings- of ontwikkelingstraject, waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Helaas heeft de overheid weer eens zitten slapen bij het accepteren van cursusaanbieders, bij wie dit belastinggeld wordt uitgegeven.

Zo kreeg zelfbenoemd cryptogoeroe Madelon Vos groen licht voor een STAP-cursus waarbij ze onnozelaars ‘technische analyse’ leert, oftewel hoe je de koersontwikkeling van onvoorspelbare cryptomunten voorspelt. Hoe iemand daarmee zijn kans op de arbeidsmarkt vergroot is mij een raadsel, maar dat is nog niet het ergste. De cryptocommunity leeft immers op rabiaat anti-overheidssentiment en indoctrineert jongeren met een libertarisch en egoïstisch wereldbeeld, met een flinke overlap tussen extreem-rechtse complotdenkers en de cryptocommunity als gevolg. Zo subsidieert de overheid dus haar eigen sabotage.

Dat jongeren lijden onder een giftige beeldcultuur en een buitengewoon proleterige opvatting van geluk is niet hun eigen schuld. Mede dankzij de ‘onderwijsvrijheid’ van artikel 23 van de Grondwet zijn kinderen in Nederland immers bezit van hun ouders. Dat werkt goed voor de kinderen van ouders die verstandig met geld om kunnen gaan, maar is een drama voor de kinderen van ouders die dat niet hebben geleerd. Op school wordt er vrijwel geen aandacht besteed aan het huishoudboekje en financieel onderwijs, want dat vinden we in Nederland, net als gezond eten, ‘privé’.

Daarmee creëren we erfelijke financiële kwetsbaarheid, met desastreuze gevolgen. Een flink deel van onze bevolking kan absoluut niet met geld omgaan, waarbij naast spilzieke jongeren de bedroevende financiële zelfredzaamheid van vrouwen een extra zorg is. In plaats van te investeren in kansengelijkheid en financiële kennis voor iedereen, sturen we mensen onvoorbereid en kwetsbaar het leven in, vatbaar voor desinformatie en uiteindelijk dikwijls afhankelijk van toeslagen, subsidies en familiehulp. Dat gebrek aan zelfredzaamheid wordt vrolijk doorgegeven aan de volgende generatie, die 25 procent kans op laaggeletterdheid heeft en naar gesegregeerde scholen gaat.

De klassenmaatschappij is alive and kicking, maar de massa is verdoofd door het als vrijheid vermomde consumentisme. Crises en bestaansonzekerheid zijn niet nieuw, maar de ongekend destructieve kracht van sociale media wél. Doe daar dus wat aan. We ondermijnen onze eigen jeugd niet alleen door hen financieel onderwijs en gelijke kansen te ontzeggen, maar ook door evident slechte zaken als online gokken toe te staan. Een drama, want een overheid die haar jongeren niet beschermt, kan ook niet verwachten dat die jongeren later die overheid beschermen.