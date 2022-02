We moeten klimaatramp voorkomen, maar mag het een beetje zorgvuldig?

Windmolenpark bij Egmond aan Zee. Beeld Hans van Weel / ANP

Brief van de dag: verzet tegen zonneparken en windmolens is niet zomaar

Annie van de Pas wast het verzet tegen zonneparken en windturbines de oren (O&D, 14/2). De lokale politiek moet het eerlijke verhaal vertellen.

Jazeker, we moeten een klimaatramp voorkomen, maar mag het alstublieft ook een beetje fatsoenlijk en zorgvuldig. De overheid heeft er een soepzootje van gemaakt door de keuze voor locaties voor zonneparken en windturbines over de schutting van gemeenten te kieperen. Die weten er nauwelijks raad mee. Geraffineerde investeerders, ook nog eens grotendeels uit het buitenland, gaan er met de buit vandoor. Met draagvlak, beloofde participatie, landschap en biodiversiteit wordt gesold. Lees maar eens het rapport van Universiteit Wageningen erop na hoe zonneparken de biodiversiteit verknoeien. De Raad van State moet eraan te pas komen om behoorlijke normen voor windturbines af te dwingen.

Is het dan raar dat er bij de raadsverkiezingen door lokale partijen kritisch gekeken wordt naar de uitvoering van het klimaatbeleid? Wijs niet met het vingertje naar het verzet, maar kijk ook eens naar de diepere oorzaak daarvan.

Hans Siemes, Barchem\

Jongeren

Ik wil best – heel graag zelfs – rekening houden met de jongeren (Zaterdag, 12/2). Dat doe ik ook zoveel mogelijk: ik houd afstand, ik dring er niet op aan dat ze me bezoeken, ik steun hen via Skype en hun bankrekeningen. Ik zou hen zelfs mijn huis gunnen. Ik heb een te groot huis voor mij alleen en een gezin zou er intens gelukkig mee zijn, maar hoe ik ook zoek en laat zoeken: er zijn geen geschikte huizen voor ouderen waar het goed en betaalbaar vertoeven is.

Het zijn niet de jongeren of de ouderen die de problemen veroorzaken: het was en is het beleid dat achter de feiten aan dendert.

Letja de Goede, Drachten

Jongeren (2)

Elnathan Prinsen schetst een dramatisch beeld van de situatie van jongeren na twee jaar corona (Zaterdag, 12/2). Laten we niet overdrijven, de gemiddelde puber of student heeft de laatste tijd niet echt in de zoutmijnen doorgebracht. Zeker, er kon van alles niet, maar voorheen kon er ook wel heel veel waardoor men het erg goed gewend was. Dan is het moeilijk inleveren. Om kinderen geestelijk weerbaarder te maken, is het wellicht een idee om hen vanaf jonge leeftijd op speelse wijze vertrouwd te maken met het gedachtengoed van de Stoïcijnen: het leven heeft zijn ups en downs maar het is aan ons hoe we daar mee omgaan.

Laten we ons in de put praten door onszelf, onze omgeving of geïnterviewde specialisten of zoeken we actief naar lichtpuntjes? Met deze denkwijze in je systeem is het vinden van creatieve oplossingen bij tegenslag een stuk eenvoudiger.

Constance Scholten, Voorburg

Stikstof

De kritische interviewers van Hein Schumacher, de hoogste baas van Campina (Zaterdag, 12 /2), lieten hem wegkomen met nepnieuws: ‘De stikstofuitstoot is sinds de jaren vijftig al 70 procent gedaald.’

Het tegendeel is eerder het geval. Een rondgang door rapporten van de rijksoverheid, inclusief die van het RIVM en het Planbureau voor de leefomgeving, leert dat de uitstoot en depositie van stikstof uit de veehouderij (ammoniak) tussen 1950 en 1980 ruimschoots verdubbelde. Sindsdien is er sprake van een daling, maar tot nu toe is die nog steeds bijna het dubbele van die in 1950.

N. van Breemen, Wageningen

Oekraïne

In het beroemde boek Moskou van Theodor Plievier wordt beschreven hoe een Duitse soldaat vlak voor de aanval op Rusland naar het dorp kijkt waar de oorlog zal beginnen. Er loopt in de vroege morgen een vrouw met een melkemmer naar de wei. Ze hurkt neer om haar koe te gaan melken. Een minuut later is er op die plaats een grote krater en begint een oorlog die aan miljoenen het leven zal kosten. En de levens van nog veel meer mensen zal veranderen.

We zijn er aan gewend geraakt dat zoiets in onze levens niet (meer) zal voorkomen. Sinds 1989 zijn immers de internationale verhoudingen zo veranderd, dat die waanzin niet meer zal gebeuren. Maar toch moet ik deze dagen weer denken aan het beeld van die onschuldige vrouw. Weer dreigt er met mensenlevens te worden gespeeld.

Jan Pijpker, Uithuizermeeden