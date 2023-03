We moeten af van het idee dat werken het hoogst haalbare is in het leven

Woensdag was het Internationale Vrouwendag, en zoals elk jaar zorgt dat voor een stroom aan gelijksoortig gehashtagde posts in mijn tijdlijn van vrouwen die zichzelf en andere vrouwen feliciteren, aanmoedigen en hypen. Dat is mooi, want gelijkheid is nog altijd verder weg dan we zouden moeten willen, emancipatie gaat traag, en verworven rechten zijn geen zekerheden – kijk maar naar de status van abortus in de Verenigde Staten. Toch wringt er iets als ik door alle feministische posts scrol.

Ik hou me al jaren actief bezig met inclusie, gelijkheid en veiligheid. Op straat, in organisaties, en op bestuurlijk niveau. Het valt me op dat we er in alle haast en woede vaak niet toe komen om een diepgaand en onderzoekend gesprek te voeren over wat gelijkheid zou moeten betekenen in de praktijk.

Een voorbeeld. Er zijn (gelukkig) talloze onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen een achterstand hebben op de werkvloer, maar onze verlangens zijn vaak veel complexer dan een simpele salarisopslag of promotie.

Over de auteur Aafke Romeijn is schrijver en muzikant en in maart gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Toen ik nog op Twitter zat, verbaasde ik me geregeld over een select clubje van columnisten en twitteraars (Sander Schimmelpenninck voorop) dat steeds weer een heksenjacht ontketent op ‘de Nederlandse vrouw’, in hun ogen strontverwende prinsesjes die wel mogen werken maar te lui zijn voor een fulltime baan. Wat zou anders immers de oorzaak zijn van het feit dat Nederland koploper is qua percentage vrouwen dat parttime werkt? Dat moet toch zijn omdat die het liefst in hun bed series liggen te bingen.

Andere vrouwen zijn er vervolgens altijd als de kippen bij om deze fulltimefundamentalisten erop te wijzen dat mannen nog altijd een stuk minder in het huishouden doen, en dat daar wel eens de kern van het probleem zou kunnen liggen. Emancipatie moet immers van twee kanten komen: mannen mogen ook best wat moeite doen.

Bovendien is moederschap ook een baan: je werkt je minimaal achttien jaar krom om een degelijke volwassene af te leveren. En laten we niet vergeten dat de kinderopvang in Nederland peperduur is: 60 procent van de parttime werkende vrouwen geeft aan meer te willen werken als ze het zich zouden kunnen veroorloven.

Allemaal valide argumenten, maar als je dieper graaft komen vragen bloot te liggen die lastig te beantwoorden zijn in cijfers en oneliners. Want wat betekent gelijkheid precies? Is het: allebei fulltime werken zonder er financieel op achteruit te gaan en zonder scheve blikken van andere ouders?

En: wat willen mannen eigenlijk? Is dat fulltime werken, of zijn er vaders die graag meer voor hun kinderen zouden zorgen in plaats van op kantoor te zitten? In mijn directe omgeving ken ik een aantal mannen die met liefde parttime zouden willen gaan werken, maar dat niet doen uit angst voor negatieve consequenties voor hun carrière.

In de vorige feministische golf stond de arbeidsparticipatie van vrouwen centraal, met mede als resultaat dat de meeste vrouwen aan het werk zijn – zij het in deeltijd. Inmiddels heeft de woningmarkt zich dusdanig aangepast aan deze ontwikkeling dat het vrijwel onmogelijk is geworden om op één salaris een woning te kopen. Een echte keuze is er dus nog altijd niet, wat werken betreft.

Wat mij betreft zou de huidige feministische golf dan ook moeten strijden voor de vrijheid van gezinnen om hun bestaan zó te organiseren als ze zelf verlangen.

Er is een maatschappelijke omslag nodig die dieper gaat dan het opvullen van een pay gap: we moeten als maatschappij af van het idee dat werken het hoogst haalbare is in een mensenleven, en juist toe naar het idee dat maatschappelijke zingeving op een veelvoud aan manieren bereikt kan worden, door zowel mannen als vrouwen.