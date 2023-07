We lijken verloren te hebben van die kleine, rijke minderheid. Maar vergeet niet dat we de pen hebben

Voelt u zich ook als een legostukje dat te dicht bij de zuigkracht van de stofzuiger is beland? Was u ooit ook van plan om te schitteren als kleine of grote rebel? En nu gereduceerd tot een consument in de supermarkt, waar de schappen uitpuilen van de begeerlijke producten waar niemand meer zonder kan?

Met zijn allen zijn we een kleine consument in de Lidl, waar alles is ontworpen door mensen die weten dat we tot onze dood vaste klanten zullen blijven. We zullen terugkomen, voor de melk, de chocolade, de appels en al het andere. Een supermarkt, waar ook het nieuwe vermaak, de politieke keuzes, de allernieuwste zin van het leven, de goden met meer gloed dan hun voorgangers klaarliggen voor consumptie.

Over de auteur

Erdal Balci is schrijver en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Ontsnappen aan de supermarkt is onmogelijk. In iedere stad en elk dorp moet je vroeg of laat door de enorme mond van de supermarkt lopen. De eieren, de rijst, het brood in de kar. Net als de mening, de veroordeling, het geluk en de teleurstelling. Gemaakt in grote productiecentra, voorgekauwd en netjes verpakt in film, televisie, sociale media. Dankbaar horen we te zijn. Want al het zware werk is verricht door anderen. In de supermarkt doe je ze slechts in je mandje. In de supermarkt hoort de enige teleurstelling te zijn dat wanneer je bij de rustige kassa wilt aansluiten in de rij de kassamedewerker roept dat die kassa gaat sluiten.

De levensvraag die me de laatste tijd bezighoudt, is wie wie heeft gebaard. De supermarkt ons of wij de supermarkt? Hebben wij dit onheil zelf over ons afgeroepen omdat we niet meer zijn dan lusteloze, werk- en denkschuwe wezens of konden we niet anders in een wereld waar de grote heren ons met hun financiële en politieke macht in een eeuwige postmodernistische slaap hebben weten te wiegen?

Ik ben er niet uit. Wat ik wel weet, is dat wanneer het echte leven geen soelaas biedt voor de uitzichtloosheid van de omstandigheden, er wel altijd schrijvers zijn die een pleister op zak hebben. Kijk maar naar de roman De stad der zienden van José Saramago. Op een regenachtige dag laat Saramago in een stad verkiezingen houden. Eerst blijft iedereen thuis op de stemdag. Pas in de namiddag gaat iedereen naar de stembus, om, zo blijkt later, massaal blanco te stemmen.

De bestuurders geven de mensen nog een kans door nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het aantal proteststemmen neemt alleen maar toe. De mensen van Saramago hebben door dat in een wereld waar het grootkapitaal de mensen aanspoort om in opstand te komen tegen alles behalve tegen de schandalige verschillen tussen arm en rijk, waar de leiders van sociaaldemocratische partijen hun achterban verliefd laten worden op de verwoestende principes van het wilde kapitalisme, de hele democratie eigenlijk schijn is.

In zijn fantasie slaagt Saramago erin om het regime tot wanhoop te drijven. Gelukkig maar. Want, ook in deze tijden van de schandalige verschillen tussen arm en rijk – waarbij dezelfde rijken met hun levensstijl niet alleen de menselijke moraal verwoesten maar met hun immense ecologische voetafdruk ook de hele planeet – is het een troost dat tenminste in de romankunst een alternatief is.

Ook al sukkelen we in de supermarkt dagelijks braaf langs de diepvriezers en de koelvakken waarvan de kou niets anders is dan een herinnering aan het mortuarium dat geduldig op ons allen wacht. De supermarkt is de plek van de volledige vrede tussen de blije heren van deze tijd en zijn nog blijere consumptieverslaafden. Er is een mondiaal akkoord gesloten voor de invoering van dit systeem van de ‘blije slavernij’ zonder dat iemand ergens een handtekening onder hoefde te zetten.

Maar, er is gelukkig ook verzet. Ik heb José Saramago al genoemd. Die lieve man leed aan leukemie. De naderende dood zorgde er alleen voor dat hij nog harder werkte om de verhalen in zijn hoofd op papier te zetten. Daarmee ons de weg wijzend uit deze wereldorde waarin miljarden en miljarden mensen in stilte toekijken hoe een kleine minderheid beslag heeft gelegd op de rijkdommen van deze wereld. We lijken verloren te hebben van die kleine minderheid. Maar vergeet niet dat we de pen hebben. Schrijf daarom. Een roman, een scenario, een artikel, een ingezonden brief.