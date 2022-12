We kennen de doelstellingen niet, maar ze zijn wel onontkoombaar

Voor de liefhebber van bureaucratie blijft stikstof een bron van genoegen. In de krant stond een verhaal over cowboys die het land afstropen voor stikstofrechten die ze aan Schiphol of Rijkswaterstaat verpatsen. Om hieraan een eind te maken, richt het kabinet twee landelijke en negen provinciale stikstofbanken in. Ik stel mij een soort graansilo’s voor, barstensvol stikstofrechten. Hoe meer besluiten, des te hulpelozer de staat, heeft Samuel Huntington ooit gezegd.

Ik heb weleens geprobeerd uit te zoeken hoe het zover heeft kunnen komen, met de Europese natuurwetten waar de stikstofsaga het uitvloeisel van is. De secretaris-generaal van dertig jaar geleden vertelde dat hij destijds niet in de gaten had dat zijn natuurambtenaren voor Nederland strenge voorwaarden aan het uitknobbelen waren. De directeur-generaal van een paar jaar later begreep het wel en toog naar Brussel. Hij moest afdruipen, net als de vier (!) ministers die dit jaar bot vingen bij de Europese Commissie. La loi c’est la loi, zeggen ze in België.

Van der Wal: straks allang op Curaçao. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Onvoorwaardelijke EU-fans zeggen altijd ‘dat we er toch zelf bij waren’. Nu heb ik eindelijk een voorbeeld van hoe dat werkt. Vorige week vrijdag presenteerde minister Christianne van der Wal haar stikstofbrief. 27 kantjes maatregelen, waarvoor ze alle aandacht kreeg. Ze stuurde tegelijk een tweede stuk naar de Kamer waar niemand naar omkeek. Het zag er slaapverwekkend uit, behandelt ‘de toekomst van het landelijk gebied’, het heet ‘ontwikkeldocument’ en is ‘een tussenstap’ in ‘de beleidsontwikkeling’. U moet wel wakker blijven, want zo is het met stikstof indertijd ook gegaan.

Van dit officiële ontwikkeldocument kreeg ik een vertrouwelijke, ambtelijke voorstudie onder ogen. Daarin kun je lezen wat de ambtenaren bedoelden; wat daarna werd geschrapt, is wat de minister liever niet onder ogen van de Tweede Kamer bracht. Zo staat erin dat er ‘geen termijn’ is waarop de natuur volgens de Europese richtlijnen helemaal in orde moet zijn. De minister heeft vermoedelijk tegen haar ambtenaren gezegd: dat moet eruit, ik hoef die mevrouw van BBB niet méér in mijn kuiten dan strikt noodzakelijk.

Remkes: prevelement voor de boeren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het stuk dat wél naar de Kamer is gegaan, somt de natuurambities voor 2030 op. Eenderde van de natuurgebieden moet het predicaat ‘gunstig’ hebben. Eenderde moet aantoonbaar verbeteren, en van nog eens eenderde moet de achteruitgang zijn gestopt. Waar die driemaal 30 procent vandaan komt, blijft vaag. Er blijkt een Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) te bestaan, die deel uitmaakt van de ambitieuze Green Deal van Frans Timmermans. Maar wat de status van die strategie is en hoe de Nederlandse natuurpolitiek daarin past, blijft in nevelen gehuld.

Dat staat namelijk in de vertrouwelijke voorstudie en daaruit zijn precies de uitgewerkte Europese plannen verdwenen. Volgens de Europese commissie moet de natuur veel meer ruimte krijgen, tot 30 procent van het totale EU-landoppervlak. Onze eigen ambtenaren wijzen erop dat Nederland uitbreiding van de natuur keer op keer heeft uitgesteld, maar heel goed weet dat er meer bos en hei moeten moeten komen, gewoon om de bestaande doelen te halen. En dan volgt een waarschuwing: Nederland kan beter meedoen, ‘want dan wordt een moeilijk haalbare versnelling later – als de verordeningen in werking treden – voorkomen’. Het is alsof je de kroniek van een aangekondigd stikstofdrama leest.

Minister Van der Wal moet naar adem hebben gehapt toen ze de Europese plannen zag. Er moet 100 duizend hectare natuur bij komen, dat is omgerekend twee IJsselmeerpolders extra groen. Minister De Jonge ziet zijn collega aankomen, terwijl hij zijn miljoen woningen al nergens kwijt kan. Voor zogeheten ‘agrarische natuur’ is nog eens 700 duizend hectare bedacht. Dat is eenderde (!) van het totale Nederlandse landbouwareaal en komt overeen met de 30 procent natuurgebied die Frans Timmermans voor ogen heeft.

Van der Plas: in de kuiten van de minister. Beeld ANP

Wat ‘agrarische natuur’ behelst, weet ik niet. In hun vertrouwelijke stuk voelen de ambtenaren nattigheid. Zij schrijven dat ‘dit de discussie over de transitie in de landbouw wel verder aanscherpt’. In de verte hoor je de trekkers van Farmers Defence Force al brommen. Linksom of rechtsom, zo lees ik de ambtelijke boodschap, moet Nederland op zijn tellen passen. Maar al die hectares natuur en de alarmistische toon zijn uit het publieke ‘ontwikkeldocument’ verdwenen. Over een paar jaar komt deze aap uit de mouw, en dan ligt Christianne van der Wal allang op een strand in Curaçao.

Dit geval laat zien hoe de techniek van het afzwakken, sussen en weglaten werkt, maar ook hoe de politiek verandert. De strijd om het algemeen belang is verschoven naar de strijd om het al dan niet uitvoeren van een rechtsregel. Er zijn zoveel verdragen, vonnissen, afspraken, protocollen en akkoorden waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd; de manoeuvreerruimte is inmiddels zo minimaal, dat links en rechts lege begrippen zijn geworden. Men spreekt wel van de administratieve staat. De nieuwe tegenstelling is die tussen partijen die regeltrouw zijn, en partijen die domweg wat anders willen. Wie niet buigt voor aangegane verplichtingen heet een populist of is met verantwoordelijkheidsvakantie.

In de administratieve staat is de politieke arena verhuisd van de Kamer naar de rechtbank of de parlementaire enquête. Niet wat de minister wil, maar wat de minister wist, wordt de politieke vraag. Waar het misgaat, zoals bij stikstof, prevelen Remkes en Van der Wal over maatwerk en solidariteit met de boeren. Aan de richtlijn verandert niets, la loi is immers la loi. In het publieke Ontwikkeldocument staat dan ineens plompverloren dat ‘de doelstellingen onontkoombaar gerealiseerd worden’. Wat de doelstellingen precies zijn, blijft mistig. Maar hun onontkoombaarheid staat vast.