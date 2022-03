We keken wel erg lang de andere kant op bij Poetinvriend Valery Gergiev

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

En zo bevond de klassieke muziek zich ineens in het middelpunt van het geopolitieke strijdtoneel. De aanval op Oekraïne was pas net aan de gang of concertzalen en operahuizen in het Westen besloten massaal te breken met dirigenten en solisten die iets te klef zijn met Vladimir Poetin. Sommige instellingen deden maar meteen álle Russen in de ban – een pianoconcours in Dublin weerde Russische deelnemers, de Philharmonie in Haarlem cancelde Stravinsky en Tsjaikovski, componisten die toch al een poosje (50 en 128 jaar) dood zijn.

De grootste levende vis onder de gecancelden was Valery Gergiev, oud-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en vertrouweling van de Russische president. Gergiev zag zowat al zijn westerse optredens verdampen – geen eigen festival meer in Rotterdam, geen chefschap in München. De drukste dirigent ter wereld zwichtte niet onder de druk om afstand te nemen van Poetins misdaden. Nu moet hij erop hopen dat hij voor zijn loyaliteit wordt beloond met de leiding over het Bolshoi in Moskou, iets waar Poetin vorige week op hintte.

De kwesties rond Gergiev, die aan zijn Rotterdamse periode een Nederlands paspoort overhield, waren nogal talrijk, maar blijkbaar niet ernstig genoeg om toedeledokie te zeggen. Hij juichte de Russische bezetting van Zuid-Ossetië in 2008 toe, hij vergoelijkte de Russische anti-homowetgeving, hij steunde de annexatie van de Krim, hij leende zich met een ingevlogen orkest voor Russische propaganda tussen de ruïnes van Palmyra.

Toch was zijn naam in Nederland tot voor kort goed voor uitverkochte zalen, en wij recenseerden zijn concerten. We benoemden de buitenissige buitenmuzikale zaken, er was zelfs weleens protest (violist Lisa Batiashvili die een pro-Oekraïense toegift speelde in 2014), maar er meldde zich nooit iemand bij mij die ertoe opriep om Gergievs optredens te negeren omwille van zijn politieke standpunten of zijn bloeddorstige vriend.

Maar toen het Rotterdams Philharmonisch bekend maakte met Gergiev te breken, zag je in de reacties op sociale media een eruptie van frustraties die al jarenlang sluimerden. Vaak viel het woord ‘eindelijk’. Ook musici die nog onder Gergiev in het orkest hadden gespeeld of niet zo lang geleden nog hadden gesoleerd op zijn festival, spraken zich uit.

Het Rotterdams Philharmonisch verliest een specialist in vooral het 20ste-eeuwse Russische repertoire, een quasi-improvisatorisch te werk gaande meester in spanningsopbouw bij wie je nooit wist wat er zou gaan gebeuren. Maar dat het Gergiev Festival nu van de baan is, is misschien een geluk bij een ongeluk. Een festival ter meerdere eer en glorie van één persoon was al langer moeilijk te verkopen aan sponsoren en zeker aan de gemeente Rotterdam, die de subsidie zou stopzetten.

Zien we Gergiev nog wel eens terug, als de oorlog voorbij is? In Nederland niet, lijkt me. Maar elders in Europa? Zie Plácido Domingo, James Levine, Daniele Gatti: in de klassieke muziek is men er best goed in om de andere kant op te kijken als iemand de mist in is gegaan.