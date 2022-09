Omdat ik tijdens corona alle seizoenen van The Crown had gekeken en deze zomer ook nog het nogal lijvige werk The Palace Papers van Tina Brown tot mij had genomen, was ik donderdagavond de huisduider van dienst. We keken naar de BBC, want dat vond ik, als huisduider, professioneler. Werd er daar gesproken over ‘the Duke of Cambridge’, dan kon ik minzaam uitleggen dat dat William was. Een prettige rol.

Waar de huisduider echter niet op had gerekend was de hypnotiserende toon van de commentator van de BBC. De urenlange shots van een weg bij Balmoral, waar binnenkort, maar niemand wist hoe binnenkort precies, ‘the Duke of Sussex’ (‘dat is Harry’) zou arriveren. We geraakten in een glazige toestand waarin tijd en ruimte leken te verdwijnen.

Gezien alle entertainment die er uit de royals is gesleept, kun je bijna niet accepteren dat ook in hun levens de meeste momenten saai en nietszeggend zijn.