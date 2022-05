Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in de Tweede Kamer tijdens de presentatie van zijn jaarverslag in 2021. Beeld ANP

De Nationale Ombudsman is te lang te weinig serieus genomen. Zelfs als zeer verontrustende rapporten op de voorpagina’s belandden, werden ze te vaak ter kennisgeving aangenomen. Zo is het met terugwerkende kracht onbegrijpelijk dat op het Binnenhof en in de media niet een maandenlange storm opstak toen de Ombudsman al in 2017 liet weten dat zich een drama afspeelde rond de toeslagen: ‘Duizenden gezinnen in financiële problemen’, was toen al de conclusie. De Belastingdienst handelde ‘te hard en zonder enig oog voor de gevolgen’ en schoot ‘ernstig tekort’ in de behandeling van bezwaarschriften.

Het zijn de conclusies die daarna nog in vele rapporten werden herhaald en die uiteindelijk leidden tot de val van Rutte IV. Maar er was jarenlang speurwerk van Trouw en RTL Nieuws plus de Kamerleden Leijten, Omtzigt en Azarkan voor nodig om het land ervan te doordringen dat het echt waar was. Logisch dat Ombudsman Reinier van Zutphen zich daarover vandaag in de Volkskrant gefrustreerd toont: we hebben niets aan een Ombudsman als niemand zijn rapporten serieus neemt.

Deels is dat inmiddels veranderd, al gaat het niet vanzelf. Van Zutphen besteedt een groot deel van zijn tijd aan het achter de broek zitten van bewindslieden met de conclusies van zijn rapporten. Het is eigen aan politici, die liever bezig zijn met het maken van nieuwe plannen dan met het oplossen van de problemen van hun voorgangers.

Toch is daar nu politieke eer te behalen. De rode draad in veel Ombudsman-rapporten is al jaren een overheid die te veel belooft en te weinig waarmaakt. Uitvoeringsinstanties zijn zo ver op afstand gezet dat politieke wensen er slecht toe doordringen, de hang naar ‘maatwerk’ heeft de dienstverlening zo ingewikkeld gemaakt dat ambtenaren eronder bezwijken. Verantwoordelijkheden zijn vaak zo verspreid geraakt dat niemand meer echt verantwoordelijk is.

Die conclusies zijn in een groot deel van de Kamer inmiddels wel getrokken, maar hebben helaas niet geleid tot een regeerakkoord met een fundamenteel nieuwe benadering van wat de overheid moet willen zijn in relatie tot haar burgers. Er is wel de politieke wil om problemen op te lossen, maar die blijft te vaak hangen in schadeafwikkeling.

Gelukkig hebben we een kabinet dat zich heeft voorgenomen ook zélf na te denken, los van het regeerakkoord. Al die bewindslieden die inmiddels hopelijk zijn ingewerkt, kunnen nu laten zien wat ze waard zijn.